Τα ρωσικά drones στόχευαν την Πολωνία, λέει ο Γερμανός ΥΠΑΜ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

« Τίποτε δεν δείχνει ότι υπήρξε κάποιο σφάλμα στην πορεία τους» ανέφερε ο Πιστόριους.

Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίυ πως «τα drones τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας κατευθύνθηκαν στοχευμένα προς την κατεύθυνση αυτή».

Ο Πιστόριους πρόσθεσε ότι πρόκειται για 19 drones, τύπου Sahed, τα οποία και στάλθηκαν πασιφανώς από έδαφος της Λευκορωσίας. Τίποτε δεν δείχνει ότι υπήρξε κάποιο σφάλμα στην πορεία τους. Τα drones αυτά έλαβαν στοχευμένα τη συγκεκριμένη πορεία. Όπως μας είπαν οι Πολωνοί, ήταν οπλισμένα. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα μπορούσε να συμβεί κάτι», ανέφερε.

Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας σημείωσε πως «έχουμε συνεχώς προκλήσεις από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στον εναέριο χώρο της Βαλτικής ή στη Βόρεια Θάλασσα. Αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη, έχουμε υβριδικές επιθέσεις ή πτήσεις drones. Θα συνεργαστούμε με τους Πολωνούς σε ότι αφορά το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Πρέπει να στείλουμε ισχυρά μηνύματα», επεσήμανε.

Επίσης, εκπρόσωπος της Καγκελαρίας χαρακτήρισε το συμβάν «πολύ -πολύ σοβαρό επεισόδιο, κάτι που δείχνει το πόσο μεγάλη είναι η απειλή από τη Ρωσία. Θεωρούμε φυσικό το ότι η Πολωνία επικαλείται το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ», σημείωσε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Bild, που επικαλείται νατοϊκές πηγές, τα ρωσικά drones αρχικά εντοπίσθηκαν από συστοιχίες γερμανικών Patriot, που βρίσκονται στην πολωνική πόλη Ζερζόφ, όπου και υπηρετούν 180 Γερμανοί στρατιώτες.

Ωστόσο, τα drones δεν καταρρίφθηκαν από τα Patriot αυτά, αλλά από πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη.

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι ένα από τα ρωσικά drones έφθασε μέχρι την πολωνική πόλη Μνίσκοφ, κοντά στη Βαρσοβία, 265 χλμ μέσα σε πολωνικό έδαφος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

