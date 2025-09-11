Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός: Στο Δικαστήριο σήμερα δύο γυναίκες για απάτες 150.000 ευρώ σε «πωλήσεις» ακινήτων στα κατεχόμενα

Οι ύποπτες, έπεισαν τους παραπονούμενους ότι, θα μεσολαβούσε ώστε να τους βοηθήσει να λάβουν αποζημιώσεις και να πωλήσουν ακίνητη περιουσία τους, που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Τέσσερις υποθέσεις απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού πέραν των 150 χιλιάδων ευρώ για παράνομη αγοροπωλησία ακινήτων στα κατεχόμενα, διερευνά η Αστυνομία. Στο πλαίσιο διερεύνησης των τεσσάρων υποθέσεων, συνελήφθη χθες στη Λεμεσό, γυναίκα ηλικίας 44 ετών, ενώ η το βράδυ της Τετάρτης συνελήφθη ακόμη μια γυναίκα ηλικίας 53 ετών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου, 2023 και Μαΐου, 2025, η 44χρονη ύποπτη φέρεται να απέσπασε από πολίτες, χρηματικά ποσά που συνολικά ξεπερνούν τις 150 χιλιάδες ευρώ, χρησιμοποιώντας διάφορες ψευδείς παραστάσεις. Η ύποπτη συγκεκριμένα, έπεισε τους παραπονούμενους ότι, θα μεσολαβούσε ώστε να τους βοηθήσει να λάβουν αποζημιώσεις και να πωλήσουν ακίνητη περιουσία τους, που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Με την καταγγελία των τεσσάρων υποθέσεων στο ΤΑΕ Λεμεσού, εναντίον της 44χρονης εκδόθηκε στις 02 Σεπτεμβρίου, δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτή συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ, λίγο μετά τις 11.00 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

