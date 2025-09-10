Έταζε πώληση περιουσιών στα κατεχόμενα – Χειροπέδες σε 44χρονη στη Λεμεσό που φέρεται να απόσπασε 130 χιλιάδες ευρώ

Στη σύλληψη 44χρονης γυναίκας προχώρησε η Αστυνομία για υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις. Σύμφωνα με καταγγελίες, τέσσερα άτομα φέρονται να έπεσαν θύματα της, με το συνολικό ποσό που αποσπάστηκε να ανέρχεται περίπου στις 130 χιλιάδες ευρώ.

Τα αδικήματα, όπως αναφέρεται από την Αστυνομία, διαπράχθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιουνίου 2025. Η 44χρονη φέρεται να λάμβανε χρηματικά ποσά με το πρόσχημα ότι μπορούσε να διευθετήσει την πώληση περιουσιών των παραπονούμενων στα κατεχόμενα.

Η ύποπτη αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, ενώ οι ανακρίσεις συνεχίζονται από την Αστυνομία.