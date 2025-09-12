«Όχι»  σε Ντόρια για εξαίρεση Δικαστών του ΑΣΔ

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της Ντόριας Βαρωσιώτου για εξαίρεση τριών Δικαστών μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος, από την εκδίκαση της υπόθεσης για τον τερματισμό των υπηρεσιών της στη Δικαστική Υπηρεσία.



Η Ν. Βαρωσιώτου υποστήριξε στην ένστασή της πρέπει να εξαιρεθούν οι τρεις δικαστές από την εξέταση της κυρίως ένστασης που καταχώρισε, διότι συμμετείχαν στο μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο ήταν το σώμα το οποίο διόρισε αρχικά την Βαρωσιώτου στη θέση του Επαρχιακού Δικαστή. Με τα σημεία της έντασης η πλευρά της Ν. Βαρωσιώτου έθεσε θέμα αντικειμενικής αμεροληψίας από την παρούσα σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.



Μετά από μελέτη όσων τέθηκαν ενώπιον του, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, αποφάσισε την απόρριψη της ένστασης από την πλευρά της Ντόριας Βαρωριώτου.



Μεταξύ άλλων στην απόφαση του Δικαστηρίου που αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο του ΑΣΔ Αντώνη Λιάτσου, τονίζεται ότι «δεν εντοπίζουμε έγκυρο λόγο εξαίρεσης μελών του ΑΣΔ».