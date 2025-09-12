Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της Ντόριας Βαρωσιώτου για εξαίρεση τριών Δικαστών μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος, από την εκδίκαση της υπόθεσης για τον τερματισμό των υπηρεσιών της στη Δικαστική Υπηρεσία.
Η Ν. Βαρωσιώτου υποστήριξε στην ένστασή της πρέπει να εξαιρεθούν οι τρεις δικαστές από την εξέταση της κυρίως ένστασης που καταχώρισε, διότι συμμετείχαν στο μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο ήταν το σώμα το οποίο διόρισε αρχικά την Βαρωσιώτου στη θέση του Επαρχιακού Δικαστή. Με τα σημεία της έντασης η πλευρά της Ν. Βαρωσιώτου έθεσε θέμα αντικειμενικής αμεροληψίας από την παρούσα σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
Μετά από μελέτη όσων τέθηκαν ενώπιον του, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, αποφάσισε την απόρριψη της ένστασης από την πλευρά της Ντόριας Βαρωριώτου.
Μεταξύ άλλων στην απόφαση του Δικαστηρίου που αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο του ΑΣΔ Αντώνη Λιάτσου, τονίζεται ότι «δεν εντοπίζουμε έγκυρο λόγο εξαίρεσης μελών του ΑΣΔ».
«Όχι» σε Ντόρια για εξαίρεση Δικαστών του ΑΣΔ
Μεταξύ άλλων στην απόφαση του Δικαστηρίου που αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο του ΑΣΔ Αντώνη Λιάτσου, τονίζεται ότι «δεν εντοπίζουμε έγκυρο λόγο εξαίρεσης μελών του ΑΣΔ».
Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της Ντόριας Βαρωσιώτου για εξαίρεση τριών Δικαστών μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος, από την εκδίκαση της υπόθεσης για τον τερματισμό των υπηρεσιών της στη Δικαστική Υπηρεσία.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.