Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κατεχόμενα: Περίπου 58.000 μαθητές θα πάνε τη Δευτέρα σχολείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο «υπουργός παιδείας», ανέφερε πως 29 σχολεία έχουν ανακαινιστεί, ενώ προγραμματίστηκαν εργασίες για 7 νέα σχολεία.

Περίπου 58.000 μαθητές θα προσέλθουν τη Δευτέρα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο «υπουργός παιδείας», Ναζίμ Τσαβούσογλου είπε ότι περίπου 28.000 θα πάνε στο δημοτικό, 25.000 στο γυμνάσιο και λύκειο, και 4.000 στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, 29 σχολεία έχουν ανακαινιστεί και έχουν προγραμματιστεί εργασίες για 7 νέα σχολεία, λέγοντας ότι έχουν ξεκινήσει έναν σημαντικό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση με μια επένδυση 1,792 δις ΤΛ.

Υπενθύμισε ότι το τ/κ επιμελητήριο αρχιτεκτόνων επιθεώρησε 128 σχολεία για τη στατικότητα και την ασφάλεια εκ των οποίων τα 6 κρίθηκε ότι χρήζουν ενίσχυσης.

Ο κ. Τσαβούσογλου πρόσθεσε ότι στοχεύουν στον περιορισμό του μεγέθους των τάξεων σε όλα τα σχολεία σε όχι περισσότερους από 30 μαθητές. «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία τάξη να υπερβαίνει τους 30 μαθητές σε κανένα από τα σχολεία μας», είπε.

«Με την ισχυρή υποστήριξη της Τουρκίας», συνέχισε, έχουν κατασκευαστεί 19 νέα σχολεία τα τελευταία χρόνια, ενώ 10 σχολεία κατεδαφίστηκαν και ξαναχτίστηκαν. Προγραμματίζουν δε να χτίσουν 7 νέα σχολεία και όπως είπε, οι προσφορές για το νέο δημοτικό στον Καραβά ολοκληρώνονται, ενώ έχουν καταρτιστεί οι προϋπολογισμοί για νέο δημοτικό στο Κιόνελι και νέο τεχνικό λύκειο στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣχολείαΜαθητέςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited