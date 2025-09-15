Ένα αξέχαστο παιδικό διήμερο!

Στο Πλανητάριο Κύπρου δεν γίνονται μόνο θεματογραφίες που αφορούν το Διάστημα και την Αστρονομία. Το Πλανητάριο στην Ταμασό δραστηριοποιείται και μέσα στην κοινωνία και προσφέρει δραστηριότητες που αφορούν κυρίως τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τη γενικότερη Παιδεία, τις επιστήμες και γενικά την εκπαίδευση.

Η Αντωνία Κυριάκου, στέλεχος στο Πλανητάριο Κύπρου, μας περιγράφει με λεπτομέρειες τι έχουν να περιμένουν οι οικογένειες και τα παιδιά τους στο διήμερο που είναι αφιερωμένο στην οικογενειακή ψυχαγωγία ειδικά για τα παιδιά μας.

Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025, το ερχόμενο δηλαδή Σαββατοκυρίακο, το Πλανητάριο Κύπρου ανοίγει τις πόρτες του και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο ψυχαγωγία, εκπλήξεις και δημιουργικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους! Το Family Fun Weekend έρχεται για να χαρίσει σε κάθε οικογένεια στιγμές γέλιου, χαράς και φαντασίας, με έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό χαρακτήρα: μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθεί στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό, ενισχύοντας έναν σκοπό που αξίζει τη στήριξη όλων μας.

Τι σας περιμένει

Ατελείωτο παιχνίδι και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες! Ομαδικά παιχνίδια, φουσκωτά, βαρκάκια, υπόσχονται δράση και διασκέδαση. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν θεατρικές παραστάσεις, μουσική προπαίδεια, αλλά και πολύχρωμο face-painting. Και φυσικά, δεν θα λείψει ο αγαπημένος Stitch, που θα κλέψει καρδιές με την παρουσία του!

Μια εμπειρία γεμάτη τεχνολογία και περιπέτεια

Το Πλανητάριο Κύπρου δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω τη μαγεία της τεχνολογίας: στον εντυπωσιακό θόλο θα απολαύσετε μοναδικές προβολές, ενώ οι λάτρεις της εξερεύνησης θα ζήσουν ανεπανάληπτες στιγμές μέσα από συναρπαστικές VR. Κι αν αγαπάτε τις προκλήσεις, ετοιμαστείτε να συμμετάσχετε σε ένα Treasure Hunt γεμάτο μυστήριο και διασκέδαση!

Γεύσεις για κάθε ουρανίσκο

Ένα φεστιβάλ δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς φαγητό! Στον χώρο θα βρείτε πλούσιες επιλογές από φαγητά και γλυκά, ιδανικά για να απολαύσετε μαζί με φίλους και οικογένεια ανάμεσα στις δραστηριότητες.