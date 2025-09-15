Ο Φικρί Ατάογλου επανεξελέγει Πρόεδρος του τ/κ Δημοκρατικού Κόμματος

Ο Φικρί Ατάογλου επανεξελέγη, χωρίς ανθυπψήφιο, Πρόεδρος του τ/κ Δημοκρατικού Κόμματος, του δεύτερου «συγκυβερνώντος» κόμματος κατά την διάρκεια του συνεδρίου του που έγινε χθες.

Η "Χαλκίν Σεσ"ί με τίτλο «Σινιάλο για πρόωρες εκλογές από τον Ατάογλου» γράφει ότι ο κ. Ατάογλου είπε ότι είναι πολύ πιθανόν το πρώτο μισό του ερχόμενου έτους να γίνουν πρόωρες «βουλευτικές εκλογές».

Είπε ακομη πως «το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως πάντα, είναι έτοιμο για πρόωρες εκλογές». Το συνέδριο επιβεβαίωσε την στήριξη του κόμματος στην υποψηφιότητα του νυν Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα "Χαβαντίς", μιλώντας στο συνέδριο ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι οι «προεδρικές εκλογές» δεν είναι σημαντικές μόνο για τον τ/κ «λαό» αλλά ένα ιστορικό σημείο καμπής για ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου, ανέφερε, θα γραφτεί στον διεθνή Τύπο πως κέρδισε «η κυριαρχία του τ/κ λαού».

Η "Χαβαντίς" γράφει ότι στελέχη και μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος, τα οποία μίλησαν στην εφημερίδα, ανέφεραν ότι το κόμμα «δεν είναι όμηρος ούτε του Κόμματος Εθνιής Ενότητας, ούτε του Τατάρ», λέγοντας επίσης ότι το Δημοκρατικό Κόμμα πάντοτε είναι στην εξουσία και στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με το ΡΤΚ. «Άλλωστε πολλά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος θα ψηφίσουν Τουφάν Εριουρμάν», ανέφεραν τα στελέχη του κόμματος στην εφημερίδα.

ΚΥΠΕ