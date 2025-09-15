Τ/κ Τύπος: «Εμείς άοπλοι τρομοκράτες και αυτοί ένοπλοι τουρίστες»

Η απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου» για άτομα που φέρουν άδεια χρήσης όπλου όπως δικαιούνται να ταξιδεύσουν στα κατεχόμενα αλλά το όπλο τους να το παραδίδουν στις «αρχές» κατά την άφιξή τους στα κατεχόμενα, οι αναφορές του ηγέτη του ΔΚ Φικρί Ατάογλου για πιθανότητα διεξαγωγής «γενικών εκλογών» το 2026, οι δηλώσεις του πρώην Τ/κ διαπραγματευτή Εργκιούν Ολγκούν για την ομοσπονδία και η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα κατεχόμενα με σχολεία-εργοτάξια είναι μερικά από τα θέματα που προβάλλουν στα σημερινά τους πρωτοσέλιδα οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες.

Η εφημερίδα «Αβρούπα» (Ευρώπη), με τίτλο «Εμείς άοπλοι τρομοκράτες και αυτοί ένοπλοι τουρίστες» αναφέρεται σε απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου» για όσους επισκέπτονται τα κατεχόμενα και έχουν στην κατοχή τους όπλα. Σύμφωνα με την απόφαση, όποιος κατέχει άδεια οπλοφορίας μπορεί να επισκεφτεί τα κατεχόμενα, παραδίδοντας το όπλο του στις «αρχές» στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου, όπου θα το παραλάβει κατά την αναχώρησή του. Γράφει αλλού ότι χωρίς επεισόδια πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα η συγκέντρωση υποστηρικτών του κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού (CHP), παραμονή ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου που ενδεχομένως θα οδηγήσει στην ακύρωση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου του CHP για «εκλογική απάτη». Αναφέρει ακόμα ότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ο «θεσμός» του «εθελοντή αστυνομικού» για τη τροχαία, με σκοπό την μείωση τροχαίων παραβάσεων.

Η εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού), με τίτλο «Σινιάλο για πρόωρες εκλογές από τον Ατάογλου» γράφει ότι κατά την ομιλία του την Κυριακή στο γενικό συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, ο ηγέτης του κόμματος Φικρί Ατάογλου αναφέρθηκε στην πιθανότητα πραγματοποίησης «γενικών εκλογών» εντός του επόμενου έτους. Κατά το γενικό συνέδριο του ΔΚ ο Ατάογλου επανεξελέγη στην ηγεσία του κόμματος. Γράφει ακόμα ότι υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε μετά από 45 λεπτά πυρκαγιά που ξέσπασε τις μεσημβρινές ώρες στο κατεχόμενο χωριό Αγίας Ειρήνης (Κερύνεια). Αλλού η εφημερίδα γράφει ότι σε δηλώσεις του ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, αναφέρθηκε στις σχέσεις Τουρκίας- ψευδοκράτους ισχυριζόμενος ότι Ελλάδα και Κύπρος προσπαθούν να κάνουν κακό στις σχέσεις αυτές.

Η εφημερίδα «Κίπρις» (Κύπρος), με τίτλο «Στόχος τους δεν είναι η 'ομοσπονδία' αλλά η 'αποκέντρωση'» προβάλλει δηλώσεις του πρώην Τ/κ διαπραγματευτή Εργκιούν Ολγκούν όπου μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι στόχος της ε/κ πλευράς δεν είναι η ομόσπονδη λύση αλλά η «αποκέντρωση της εξουσίας» των Τ/κ. Αναφορά γίνεται και στην ομιλία του Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ στο γενικό συνέδριο του τ/κ Δημοκρατικού Κόμματος, όπου αναφέρθηκε στις σχέσεις Τουρκίας-ψευδοκράτους. Γράφει ακόμα ότι πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα το συνέδριο που διοργάνωσε η «παγκόσμια ένωση τουρκικής νεολαίας (DTGB)» με τη συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας απ’ όλα τα τουρκογενή κράτη.

Η εφημερίδα «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη), με τίτλο «Τα ερείπια της παιδείας» γράφει ότι σήμερα ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στα κατεχόμενα, με πολλά από τα σχολεία να είναι εργοτάξια και αναφέρεται συγκεκριμένα στο δημοτικό «Σεχίτ Γιαλτζίν» στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου οι εργασίες συνεχίζονται εδώ και 2,5 χρόνια. Αναφορά γίνεται και σε θανατηφόρο τροχαίο, στο οποίο εμπλέκεται «αστυνομικό» όχημα όμως κατά την διερεύνηση του δυστυχήματος δεν έγινε αναφορά σε αυτό. Αλλού γράφει ότι με ομάδα τουριστών στην κατεχόμενη Λάπηθο συναντήθηκε ο «υποψήφιος» Τουφάν Ερχιουρμάν, όπου μεταξύ άλλων ανάφερε ότι πολλοί τουρίστες προτιμούν τις ελεύθερες περιοχές παρά το ψευδοκράτος για τις διακοπές τους.

ΚΥΠΕ