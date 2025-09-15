Χριστοδουλίδης: Να μην είμαστε δογματικοί στις μεταρρυθμίσεις

Κάθε μεταρρύθμιση έχει μεγάλες προκλήσεις, προκαλεί αντιδράσεις, είναι αναμενόμενο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί.

Παραλαμβάνοντας την ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), για το 2024., ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνάντηση μας στο πλαίσιο της επίδοσης της ετήσιας Έκθεσης, διότι πρέπει να δούμε και κάποιες πτυχές της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας».

«Κάθε μεταρρύθμιση έχει μεγάλες προκλήσεις, προκαλεί αντιδράσεις, είναι αναμενόμενο. Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί, πρέπει να αξιολογούμε τις μεταρρυθμίσεις, να βλέπουμε πού υπάρχουν προβλήματα, στρεβλώσεις και να προβαίνουμε σε διορθώσεις ακόμη περισσότερο», τόνισε.

«Διότι ο στόχος που γίνεται μια μεταρρύθμιση είναι για να βελτιωθεί μια κατάσταση πραγμάτων. Και ειδικότερα όσον αφορά τη Δημόσια Υπηρεσία, να αντιμετωπιστεί και μια εντύπωση που υπάρχει από πλευράς κοινωνίας σε σχέση με τη Δημόσια Υπηρεσία», σημείωσε.

«Θεωρώ ότι έγινε σημαντική δουλειά, σημαντική πρόοδος, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση πραγμάτων προηγουμένως. Προσβλέπω στη συζήτηση μας για μια πρώτη εκτίμηση από εσάς, αφού ακόμη δεν εφαρμόστηκε για να γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση», πρόσθεσε.

Κομβικής σημασίας το 2024

Επιδίδοντας την Έκθεση, ο Πρόεδρος της ΕΔΥ Γιώργος Παπαγεωργίου είπε, μεταξύ άλλων, ότι η χρονιά που πέρασε ήταν κομβικής σημασίας για τη μετεξέλιξη του τρόπου με τον οποίον πληρούνται οι θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία, κυρίως οι πιο ψηλές θέσεις.

Πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος του χρόνου της η ΕΔΥ το αφιέρωσε στην προετοιμασία για τη μεταρρύθμιση.