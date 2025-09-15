€73 εκατ. για επιδότηση διδάκτρων και σίτισης παιδιών έως 4 ετών μέσω του «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Περίπου 21 χιλιάδες παιδιά ηλικίας έως τεσσάρων ετών θα επωφεληθούν κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2025–2026 από το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με συνολικό προϋπολογισμό €73 εκατομμύρια – εκ των οποίων €43,8 εκατ. προέρχονται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση – το Σχέδιο στηρίζει χιλιάδες οικογένειες ανά το παγκύπριο, ενισχύει την ισότητα στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού θέτοντας τις βάσεις για μια κοινωνία περισσότερο δίκαιη και συμπεριληπτική. Φορέας υλοποίησης είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ποιοι επωφελούνται

Δικαιούχοι κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, είναι οι οικογένειες που έχουν εγκριθεί για επίδομα τέκνου και διαθέτουν εξαρτώμενο παιδί ηλικίας έως τεσσάρων ετών κατά την 31η Αυγούστου 2025 και έχουν εγγράψει ή εξασφαλίσει θέση για το παιδί τους σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο. Το επίδομα παρέχεται για κάθε παιδί ξεχωριστά και καταβάλλεται απευθείας στους παρόχους, διασφαλίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη διδάκτρων και σίτισης.

Πιο συγκεκριμένα, το ύψος του επιδόματος, εξαρτάται από το εισόδημα, τη σύνθεση της οικογένειας και την ηλικία του παιδιού. Για βρέφη έως δύο ετών το μηνιαίο ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και τα €350, ενώ για νήπια άνω των δύο ετών το μέγιστο ποσό διαμορφώνεται μέχρι τα €250 περιλαμβανομένης και επιπλέον επιδότησης ύψους €50 μηνιαίως για παιδιά που παρακολουθούν πρόγραμμα φροντίδας και τις απογευματινές ώρες. Υπό αυτά τα δεδομένα, μια πολύτεκνη οικογένεια χαμηλού εισοδήματος μπορεί να λάβει σημαντική ενίσχυση, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των εξόδων φροντίδας και εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων

Από 1η Σεπτεμβρίου 2025, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΥΔΕΠ στην κυβερνητική πύλη Gov.cy, αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η εγγραφή του παιδιού σε εγκεκριμένο φορέα. Όλα τα νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί που έχουν εγκριθεί για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΥΔΕΠ.

Η καταβολή ξεκινά από τον μήνα υποβολής (χωρίς αναδρομική ισχύ) και ισχύει μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς κατά την οποία το παιδί συμπληρώνει τα 4 έτη. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχεία εξυπηρέτηση

Σε δήλωσή του ο κ. Φάνος Κουρουφέξης, υπεύθυνος Ανώτερος Λειτουργός για την εφαρμογή του Σχεδίου στην ΥΔΕΠ, ανέφερε ότι «το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης αποτελεί ένα καθοριστικό εργαλείο στήριξης για τις οικογένειες με μικρά παιδιά, προάγοντας την ισότητα στην εκπαίδευση και φέρνοντας την Κύπρο πιο κοντά σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής προστασίας».

Το Σχέδιο υλοποιείται στην Κύπρο από τον Σεπτέμβριο του 2022 ανά σχολική χρονιά. Για την εφαρμογή του Σχεδίου έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα €47.5 εκ. συνολικά.