Διήμερη κράτηση για 41χρονο για υπόθεση επίθεσης κατά αστυνομικού πριν το Ανόρθωση-ΑΕΚ

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για δύο ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 41 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση οχλαγωγίας, επίθεσης κατά αστυνομικού, αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ανόρθωση – ΑΕΚ, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας ο άνδρας συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Εναντίον του 41χρονου προέκυψε μαρτυρία για εμπλοκή του σε αδικήματα κατά παράβαση του περί της πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους, οχλαγωγία και επίθεση εναντίον αστυνομικού.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για δύο ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση η Αστυνομία καταχώρησε χθες Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου υπόθεση εναντίον 25χρονου ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη μέρα.

Το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα αποκλεισμού του 25χρονου από́ τα γήπεδα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, ημερομηνία, η οποία ορίστηκε για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

