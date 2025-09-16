Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Διήμερη κράτηση για 41χρονο για υπόθεση επίθεσης κατά αστυνομικού πριν το Ανόρθωση-ΑΕΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για δύο ημέρες.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για δύο ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 41 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση οχλαγωγίας, επίθεσης κατά αστυνομικού, αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ανόρθωση – ΑΕΚ, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στη Λάρνακα.   

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας ο άνδρας συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Εναντίον του 41χρονου προέκυψε μαρτυρία για εμπλοκή του σε αδικήματα κατά παράβαση του περί της πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους, οχλαγωγία και επίθεση εναντίον αστυνομικού.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για δύο ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση η Αστυνομία καταχώρησε χθες Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου υπόθεση εναντίον 25χρονου ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη μέρα.

Το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα αποκλεισμού του 25χρονου από́ τα γήπεδα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, ημερομηνία, η οποία ορίστηκε για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited