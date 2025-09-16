Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο 1 δις ευρώ το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο Κύπρου-Κίνας

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κίνας βρίσκονται σε έναν πολύ υψηλό επίπεδο και για αυτό η Βουλή θέλει να τις προφυλάξει ως κόρη οφθαλμού αλλά και να βρει τρόπους να τις αναπτύξει περαιτέρω.

Το τεράστιο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Κίνας, το οποίο ανέρχεται στο ένα περίπου δισεκατομμύριο ευρώ, τέθηκε σήμερα στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, με στόχο την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης του θέματος αυτού.

Όπως είπε, εξετάστηκαν στη συνεδρία οι προοπτικές και τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτές τις εμπορικές σχέσεις, σημειώνοντας πως το εμπορικό έλλειμμα για την Κύπρο είναι τεράστιο. Όπως είπε, αν "και κάποιοι κρύβονται" πίσω από το γεγονός ότι στον τομέα των υπηρεσιών μπορεί να έχουμε ως χώρα ένα πλεονέκτημα μερικών εκατομμυρίων, όμως στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών, το έλλειμμα που είναι της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου θα πρέπει να προβληματίσει.

«Δεν λέω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε, σε καμία περίπτωση, τις συναλλαγές μας με την Κίνα. Αντιθέτως, όμως μπορούμε να εργαστούμε πειστικά και πεισματικά προκειμένου να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα, δημιουργώντας δυνατότητες για την εθνική μας οικονομία», είπε ο κ. Χατζηγιάννης και έφερε ως παράδειγμα τον τομέα της εκπαίδευσης, του τουρισμού αλλά και των υπηρεσιών.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε πως κατά τη σημερινή συνεδρία διαπιστώθηκε «η ανυπαρξία της οποιασδήποτε πολιτικής», και πρόσθεσε πως είναι αδιανόητο το μέγεθος αυτού του προβλήματος να προσμετράται από τους Βουλευτές πριν από την εκτελεστική εξουσία", η οποία όπως ανέφερε "δεν έχει καμία στρατηγική και καμία πολιτική".

Ανέφερε πως η Επιτροπή λόγω του σημαντικότητας και της ιδιαιτερότητας του προβλήματος θα ετοιμάσει μια έκθεση, η οποία θα μπορέσει να αποτελέσει τη βάση μιας εποικοδομητικής ανάπτυξης συνεργασιών μαζί με την Κίνα, προκειμένου να πετύχουμε τη μείωση του ελλείμματος αλλά και την ενίσχυση των πολιτικών και εμπορικών σχέσεων.

Τέλος, εξέφρασε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας "δεν έχει έρθει με μια ολοκληρωμένη πρόταση" για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του εμπορικού ελλείματος, προτείνοντας λύσεις.

ΚΥΠΕ

