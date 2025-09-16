Υπό επταήμερη κράτηση 30χρονος που συνελήφθη για κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού

Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε ο 30χρονος που συνελήφθη για κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Υπενθυμίζεται ότι λήφθηκαν μέσω της Europol, πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες τον Μάιο του 2025, χρήστης διαδικτυακής πλατφόρμας ανήρτησε στον λογαριασμό του συνολικά 140 αρχεία βίντεο και εικόνας με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι κάτοχος/χρήστης του συγκεκριμένου λογαριασμού είναι άντρας ηλικίας 30 ετών, ο οποίος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Κατά τη σύλληψή του, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε ως τεκμήριο για να τύχει δικανικών εξετάσεων.

Από προκαταρκτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το τηλέφωνο περιείχε δύο αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σε έρευνα που ακολούθησε, στην παρουσία του υπόπτου, στον χώρο διαμονής του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μία μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB).

Στο μέρος κλήθηκαν και μέλη της ΥΚΑΝ, αφού εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να συλληφθεί και για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών.