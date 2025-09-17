Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Άγρια επίθεση σε οικία στον Στρόβολο με τραυματισμό και εκτεταμένες ζημιές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ομάδα ατόμων εισέβαλε βίαια σε οικία στον Στρόβολο τα μεσάνυχτα, προκαλώντας τραυματισμό ενοίκου και σοβαρές ζημιές σε περιουσία.

Βίαιη εισβολή σε οικία όπου διαμένουν αλλοδαποί σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Στρόβολο, όταν ομάδα προσώπων, κρατώντας ρόπαλα και μεγάλα μαχαίρια, έσπασε τις εισόδους και μπήκε στο σπίτι.

Οι δράστες, οι οποίοι φέρονται να είναι ομοεθνείς των ενοίκων, προκάλεσαν ζημιές σε εξοπλισμό και αντικείμενα εντός της οικίας, ενώ κατέστρεψαν και τις μοτοσικλέτες των ενοίκων, καθώς και ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε ένας από τους ενοίκους, ο οποίος φέρει τραύματα στην πλάτη, το κεφάλι και τα χέρια, πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη.

Από το σπίτι φέρεται επίσης να εκλάπη χρηματικό ποσό, το οποίο ανήκει σε δύο από τους ενοίκους.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διεξάγει έρευνες για την υπόθεση.

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

