Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η Λετονία παρέδωσε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεκαπέντε από τα οχήματα παραδόθηκαν από την Πρωθυπουργό της Λετονίας, Έβικα Σίλινια, όταν επισκέφθηκε το Κίεβο τον Ιούλιο.

Η Λετονία παρέδωσε νέα παρτίδα τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) 6x6 στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, εν μέσω του συνεχιζόμενου από τον Φεβρουάριο του 2022 πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το Υπουργείο Άμυνας στη Ρίγα.

Δεν διευκρινίστηκε ο αριθμός τους.

Η Κυβέρνηση της Λετονίας είχε κάνει ήδη γνωστή την πρόθεσή της να παραδώσει 42 τέτοια οχήματα στον ουκρανικό στρατό εντός 2025. Παράγονται σε εργοστάσιο της φινλανδικής αμυντικής βιομηχανίας Patria στη βαλτική χώρα, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO.

Δεκαπέντε από τα οχήματα παραδόθηκαν από την Πρωθυπουργό της Λετονίας, Έβικα Σίλινια, όταν επισκέφθηκε το Κίεβο τον Ιούλιο.

Η Λετονία, πάλαι ποτέ σοβιετική δημοκρατία, που γειτονεύει με τη Ρωσία και τη σύμμαχή της Λευκορωσία, συγκαταλέγεται στους πιο αποφασισμένους υποστηρικτές της Ουκρανίας.

ΚΥΠΕ

Tags

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΛΕΤΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited