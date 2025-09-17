Νέα Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον διορισμό της κας Μαρίας Μανώλη Χριστοφίδου στη θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο διορισμός της κας Χριστοφίδου θα τεθεί σε ισχύ από την 28η Σεπτεμβρίου, 2025 και η θητεία της θα λήξει στις 27 Σεπτεμβρίου, 2031.

Σημειώνεται ότι η κ. Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου είναι στέλεχος του ΔΗΣΥ και μάλιστα επαρχιακή γραμματέας της ΓΟΔΗΣΥ. Επίσης ήταν ένα από τα πρόσωπα που εκδήλωσε ενδιαφέρον για να είναι υποψήφια βουλευτής με τον ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας.

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 20 Σεπτεμβρίου 1978. Είναι δικηγόρος με 20ετή εμπειρία στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Sheffieιd και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master of Laws (LLM) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Leicester.

Εργάζεται ως δικηγόρος και είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Μ. Χριστοφίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., το οποίο μετρά 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στο νομικό επάγγελμα, με δραστηριότητα σε ευρύ φάσμα υποθέσεων αστικού, εμπορικού και δημοσίου δικαίου.

Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Παράλληλα, είναι μέλος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς και της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διαδικασιών Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μέλος και συντονίστρια Επιτροπών του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, καθώς και ενεργό μέλος του Women's lndian Chamber of Commerce and lndustry (WICCI) και του G100 - Wing of PoLiticaL Leadership, Πρόεδρος για την πτέρυγα G100 της Πολιτικής Ηγεσίας,WΙCCΙ εκπροσωπώντας την Κύπρο.

Επιπρόσθετα, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ για πέντε χρόνια, συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές, ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΡΙΚ.