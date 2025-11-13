Νέο υπόστεγο συντήρησης-επισκευής αεροσκαφών

Το δεύτερο υπόστεγο συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών της εγκαινίασε την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, η εταιρεία Bird Aviation, σε χώρο του παλιού αεροδρομίου της Λάρνακας. Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό. Όπως λέχθηκε, το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο για το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, καθότι της επιτρέπει να έχει σημαντική αύξηση στην παραγωγική της ικανότητα. Παράλληλα, ενισχύει καθοριστικά τη θέση της Κύπρου ως κόμβου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών (MRO). Αναφέρθηκε, ακόμα, ότι η Bird Aviation συνεχίζει να επενδύει σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της διεθνούς πελατειακής της βάσης. Ο CEO του ομίλου, Uri Sirkis, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επέκταση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Bird Aviation να καταστεί ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς παρόχους ποιοτικών υπηρεσιών στην ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην προοπτική της Κύπρου να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για την αεροπορική βιομηχανία. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Bird Aviation, Frederic Pralus, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής του δεύτερου υπόστεγου αποτελεί σημαντικό σταθμό στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, με θετική συμβολή στην οικονομία και την απασχόληση στην Κύπρο. «Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή και τρίτου υπόστεγου, ενώ παράλληλα έχουν δρομολογηθεί σχέδια για την προσθήκη τριών ακόμη θέσεων συντήρησης έως το 2026», σημείωσε. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί από το 2016 και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής (MRO) για αεροσκάφη. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους και συνεργάζεται με μερικές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.