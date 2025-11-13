Επιστήμονες δημιούργησαν τζελ που αποκαθιστά το σμάλτο των δοντιών με φυσικό τρόπο

Ερευνητές στη Βρετανία ανέπτυξαν έναν νέο τύπο γέλης (τζελ) που μπορεί να αποκαταστήσει το σμάλτο των δοντιών μιμούμενο τις φυσικές διαδικασίες ανάπτυξης του οργανισμού. Η ομάδα από τη Σχολή Φαρμακευτικής και το Τμήμα Χημικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ σχεδίασε αυτή την πρωτεϊνική γέλη, με στόχο την αποκατάσταση κατεστραμμένου ή διαβρωμένου σμάλτου, την ενίσχυση του υπάρχοντος και την προστασία από μελλοντική φθορά.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, το πρωτεϊνικό τζελ εφαρμόζεται εύκολα και σχηματίζει ένα λεπτό, ανθεκτικό επίστρωμα που εισχωρεί στην επιφάνεια του δοντιού γεμίζοντας μικρορωγμές. Αφού εφαρμοστεί στην επιφάνεια του δοντιού, το τζελ προσελκύει ιόντα ασβεστίου και φωσφόρου από το σάλιο, ενθαρρύνοντας τον σχηματισμό νέων ορυκτών. Τα ορυκτά αυτά ενώνονται με το υπάρχον σμάλτο, αποκαθιστώντας τη φυσική δομή και την ανθεκτικότητα του δοντιού.

Αν και το τζελ δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα σε ανθρώπους, έχει δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε εξαγμένα ανθρώπινα δόντια στο εργαστήριο — ένα σημαντικό βήμα, αφού το σμάλτο δεν έχει φυσική ικανότητα αναγέννησης. Το τζελ μπορεί επίσης να δημιουργήσει στρώμα τύπου σμάλτου πάνω στην οδοντίνη, του οστέινου υλικού κάτω από το σμάλτο, το οποίο μπορεί να εκτεθεί λόγω φθοράς και να προκαλέσει λοίμωξη.

«Όταν το υλικό μας εφαρμόζεται σε απομεταλλωμένο ή διαβρωμένο σμάλτο, ή σε εκτεθειμένη οδοντίνη, προάγει την ανάπτυξη κρυστάλλων με ενσωματωμένο και οργανωμένο τρόπο, αποκαθιστώντας τη δομή του φυσικού υγιούς σμάλτου», εξήγησε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, Αμπσάρ Χασάν.

Τα εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες από την εφαρμογή της γέλης σε εξαγμένους ανθρώπινους γομφίους σχηματίστηκε ένα λεπτό, προστατευτικό στρώμα στην επιφάνειά τους.

«Δοκιμάσαμε τις μηχανικές ιδιότητες αυτών των αναγεννημένων ιστών υπό συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική ζωή — όπως το βούρτσισμα των δοντιών, τη μάσηση και την έκθεση σε όξινες τροφές — και διαπιστώσαμε ότι το αναγεννημένο σμάλτο συμπεριφέρεται όπως το φυσικό», πρόσθεσε ο ερευνητής.

«Η ανάπτυξη, στην πραγματικότητα, συμβαίνει μέσα σε μία εβδομάδα», δήλωσε ο καθηγητής βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, Αλβάρο Μάτα.

Ο Μάτα και οι συνεργάτες του επιδιώκουν να εμπορευματοποιήσουν το προϊόν μέσω μιας νεοφυούς εταιρείας που ίδρυσαν και η οποία ονομάζεται Mintech-Bio. Ωστόσο, απαιτείται ακόμη έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν η μέθοδος είναι ασφαλής και αποτελεσματική για ανθρώπινη χρήση. Οι κλινικές δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του επόμενου έτους.

