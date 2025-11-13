Μικρές ζημιές στην Μονή της Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης στην Παναγιά

Μικρές ζημιές υπέστη η Μονή Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης στην Παναγιά, σύμφωνα με τον Επίσκοπο Αρσινόης Ηγούμενο της Μονής Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης Παγκράτιο, προσθέτοντας πως λάβανε τα μέτρα τους προκειμένου να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Ο Ηγούμενος ενδεικτικά είπε, πως όταν υπάρχει πρόβλημα με το έδαφος, « κινείται» όλο το κτηριακό συγκρότημα προς τα βόρεια, σημειώνοντας πως επί τούτου, έχουν προχωρήσει σε μια μελέτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederic ώστε να γίνει στήριξη και ανακαίνιση της Μονής.

Επεσήμανε ακόμη πως κάποια, μεταλλικά στηρίγματα βοήθησαν στο να μην γίνουν περισσότερες ζημιές. Υπήρχαν ήδη ρωγμές και σε ενδεχόμενο σεισμού, υπήρχε πιθανότητα κατάρρευσης των τειχών, αναφέροντας ωστόσο πως αυτά τα στηρίγματα είναι υποβοηθητικά .

Σε σχέση με τις ζημιές που υπέστη η Μονή ο Ηγούμενος αναφέρθηκε στη βορειοανατολική πλευρά του μοναστηριού όπου σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές όπως και πτώση κάποιων κεραμιδιών.

Ζήτησε επίσης και την τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων και την επέκταση τους και στην δυτική πλευρά της Μονής.Ο Ηγούμενος ανέφερε πως για τις ζημιές ενημέρωσε τα Δημόσια Έργα αλλά και τον μελετητή Μίλτο Δημοσθένους που έχει αναλάβει την μελέτη.

Μονή Αγίου Νεοφύτου

Στο μεταξύ στην αξιολόγηση των ρωγμών που υπέστη σε κάποια σημεία η Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου από πολιτκούς μηχανικούς προχωρεί ο Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος της Μονής Λεόντιος, ώστε να διαφανεί η επικινδυνότητα τους , όπως είπε.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Επίσκοπος Χύτρων ανέφερε πως η κατάσταση δεν είναι τόσο δραματική. Μεγάλη ρωγμή, μήκους έξι περίπου μέτρων, σχηματίσθηκε και στον διάδρομο, έξω από το καθολικό της Σταυροπηγιακής μονής, είπε ο Ηγούμενος της Μονής Λεόντιος για την οποία θα κληθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Ερωτηθείς σχετικά ο Ηγούμενος της Μονής του Αγίου Νεοφύτου ανέφερε πως το Μοναστήρι , ο πυρήνας του Μοναστηριού η εγκλείστρα ανάγεται στον 12ο αιώνα και ο ναός χρονολογείται τέλη του 15ου αιώνα με αρχές του 16ου αιώνα.

Καταληκτικά ο Ηγούμενος ανέφερε πως τα έργα συντήρησης της Μονής συνεχίζονται .