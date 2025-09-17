Το Υφυπουργείο Τουρισμού προκήρυξε διαγωνισμό για ανάπτυξη της Μαρίνας Πάφου

Την προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για ανάθεση της ανάπτυξης του έργου της Μαρίνας Πάφου, μέσω μακροχρόνιας σύμβασης παραχώρησης τύπου DBFOT (Design, Build, Finance, Operate, Transfer), ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Σε ανακοίνωση το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι με την εν λόγω αναπτυξιακή πρωτοβουλία, γίνεται ακόμη ένα σημαντικό βήμα για καθιέρωση της Κύπρου ως σημείου αναφοράς για τον ναυτικό τουρισμό, ενισχύοντας, παράλληλα, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη πρόοδο της χώρας.

Αναφέρει ότι το έργο αναμένεται να αναγερθεί σε τεμάχιο της Δημοκρατίας στην περιοχή Πότιμα στην Κισσόνεργα, το οποίο έχει με έκταση περί τα 165 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και προβλέπει την ανάπτυξη σύγχρονης μαρίνας υψηλών προδιαγραφών, με χωρητικότητα 1.000 σκαφών αναψυχής σε λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις.

Προσθέτει πως το έργο, το οποίο στοχεύει στην καθιέρωση της Πάφου ως κορυφαίου προορισμού για ανάπτυξη του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου, θα περιλαμβάνει οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, με προαιρετική δυνατότητα για ξενοδοχειακής υποδομή και προαιρετική δυνατότητα για υποδομή εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων (προβλήτα).

«Το έργο ευθυγραμμίζεται με σειρά στρατηγικών στόχων, όπως η ανάπτυξη μαρίνας υψηλών προδιαγραφών, ικανής να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα σκαφών αναψυχής, την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού σε όλη την Κύπρο, τη δημιουργία μιας ενιαίας και ασφαλούς ναυτιλιακής ζώνης κατά μήκος της ακτογραμμής κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού, με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας», υπογραμμίζεται.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Τουρισμού, η διαδικασία προσφορών θα διεξαχθεί σε δύο ξεχωριστές, διαδοχικές φάσεις, που είναι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Αναφορικά με την Φάση 1 που είναι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι, κατάλληλοι, οικονομικοί φορείς καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για να αποκτήσουν, μετά από αξιολόγηση, τη δυνατότητα συμμετοχής στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Σε σχέση με την Φάση 2 που είναι η πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, αναφέρει ότι οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αναλυτικές προσφορές, με τελικό στόχο τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης που θα αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και μεταβίβαση του έργου.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι, σε συνεργασία με τους συμβούλους του έργου (κοινοπραξία Deloitte Ltd και Triton Consulting Engineers S.A.), προχωρεί στη διεξαγωγή της διεθνούς διαδικασίας προσφορών, με δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στη σχετική Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Προσθέτει ότι οι προκηρύξεις του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJEU) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των επακόλουθων εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι διαθέσιμα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δημόσιων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (www.eprocurement.gov.cy), όπου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εγγραφούν ως Προμηθευτές.

Σημειώνει ότι η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7869244

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στα επίσημα έγγραφα του διαγωνισμού, τα οποία διατίθενται στις προαναφερθείσες πλατφόρμες.