Φόνος Δημοσθένους: 17 κατηγορίες στο κατηγορητήριο, αύριο αγόρευση για το εάν θα παραμείνουν υπόδικοι

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους είναι για την ώρα τέσσερα πρόσωπα. Πρόκειται για δύο 30χρονους, έναν 51χρονο και έναν 31χρονο. Η διαδικασία ήταν σύντομη και το Δικαστήριο παρέπεμψε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού στις 29 Ιανουαρίου του 2026.

Αφού παραδόθηκε το μαρτυρικό υλικό στους δικηγόρους των κατηγορουμένων, το Δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για αύριο στις 10:30 το πρωί όπου οι δικηγόροι των τεσσάρων θα αγορεύσουν αν θα παραμείνουν υπόδικοι ή όχι, αφού υπάρχει αίτημα για να παραμείνουν υπό κράτηση. Σχετικά με τον 51χρονο που μέχρι τώρα ήταν ελεύθερος, αποφασίστηκε όπως παραμείνει μέχρι και αύριο ενώ η παρουσία του διασφαλίστηκε με παρουσία σε Αστυνομικό Σταθμό τρεις φορές μέχρι την αυριανή δικάσιμο.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο 51χρονος ήρθε από μόνος του στο Δικαστήριο, λαμβάνοντας επί τόπου κλήση για το Δικαστήριο, ενώ αργότερα η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως παραμείνει υπό κράτηση.

Στο κατηγορητήριο βρίσκονται 104 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα τρία πρόσωπα που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Κατηγορητήριο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις κατηγορίες

1. Φόνος εκ προμελέτης

2. Συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος

3. Συνομωσία για φόνο

4. Εμπρησμός

5. Παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου

6. Παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών

7. Κλοπή αυτοκινήτου

8. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

9. Κλεπταποδοχή (αφορά μόνο 31χρονο)