«Ανασταίνουμε την νεκρή ζώνη της Κύπρου»- Δικοινοτικές δράσεις γυναικών

Σε μία σειρά από δικοινοτικές περιβαλλοντικές δράσεις στη νεκρή ζώνη προχωρούν εντός Σεπτεμβρίου γυναίκες της Κύπρου, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης και συνεργασίας, μέσα από τη συμβολική φύτευση δέντρων και σπόρων κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ξεκινώντας με δεντροφύτευση ελιάς στην Πύλα, το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Ανασταίνουμε την αποκαλούμενη «νεκρή ζώνη» της Κύπρου, μεταμορφώνοντάς την σε έναν κοινό, ζωντανό τόπο για όλους», ανέφερε το πρωί της Παρασκευής, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου στο Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία, η Πέτρα Τερζή, Πρόεδρος του Ιδρύματος Γυναίκες στον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση, μίας εκ των οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις.

«Η νεκρή ζώνη, που για δεκαετίες υπήρξε σύμβολο διαίρεσης, μπορεί να γίνει πράσινο σημείο, τόπος ελπίδας και κληρονομιά ενότητας», συνέχισε η κ. Τερζή. «Με το να φυτεύουμε μαζί, να εργαζόμαστε δίπλα δίπλα, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου οι επόμενες γενιές θα ζήσουν χωρίς τοίχους, χωρίς συρματοπλέγματα, χωρίς φόβο», πρόσθεσε η ίδια

Από την πλευρά της η Μουνεββέρ Εμπεντί, Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Λεύκας, επίσης εκ των οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις, ανέφερε ότι οι περιβαλλοντικές δράσεις που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων, συνιστούν απτά βήματα προς την ειρήνη.

Η δικοινοτική δράση στην Πύλα με τη συμβολική δενδροφύτευση ελιάς, είναι αφιερωμένη στη μνήμη των αγνοουμένων και από τις δύο κοινότητες. Η ελιά επιλέχθηκε για τη συμβολική αυτή δεντροφύτευση αφού, πέρα από δέντρο που παραδοσιακά απαντάται στη χλωρίδα της Κύπρου, έχει ιδιαίτερη σημασία και ως διεθνές σύμβολο ειρήνης.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου, οι διοργανώτριες της δράσης ανέφεραν ότι επέλεξαν να πραγματοποιήσουν τη δράση αυτή φυτεύοντας δέντρα και σπόρους που είναι οικεία στην κυπριακή χλωρίδα, αλλά και ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη λειψυδρία που πλήττει τη χώρα. Για τον σκοπό αυτό, όπως είπαν, συνεργάστηκαν και με άλλους οργανισμούς, για την σωστή επιλογή τοποθεσίας και ειδών φύτευσης.

Ως ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της δικοινοτικής αυτής δράσης ανέδειξαν οι διοργανώτριες και το διήμερο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Σεπτεμβρίου στο Λήδρα Πάλας, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών ακτιβιστών από την Κύπρο και το εξωτερικό, αλλά και μελών από τις Τεχνικές Δικοινοτικές Επιτροπές για το Φύλο, το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση.

Σκοπός του συνεδρίου, όπως ανέφεραν, είναι να συνταχθεί ένα τεκμηριωμένο έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα προωθηθεί στους Κύπριους Ευρωβουλευτές, με το αίτημα να κατατεθεί αυτό στις αντίστοιχες Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. Το έγγραφο πολιτικής, όπως είπαν απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, θα εστιάζει κυρίως στην προστασία της άγρια ζωής της Κύπρου και στους υδάτινους πόρους.

Οι δράσεις αποτελούν μέρος του έργου «Γυναίκες της Κύπρου Δημιουργούν Περιβαλλοντικά για την Ειρήνη» (Cyprus Women Environmental Peacemakers – CWEP), το οποίο χρηματοδοτείται με €7.000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

