Έξι μέρες κράτηση σε 21χρονο για διάρρηξη και κλοπή όπλων στη Λάρνακα

Διάταγμα κράτησης για έξι ημέρες εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον 21χρονου, ο οποίος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με υπόθεση διάρρηξης οικίας και κλοπής ενός κυνηγετικού όπλου και ενός αεροβόλου πιστολιού, που διαπράχθηκε στις αρχές Αυγούστου στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 21χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε εγκαταλελειμμένο όχημα και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Πληροφορίες από ΚΥΠΕ