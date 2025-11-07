«Καθεστώς Ταϊβάν» για ψευδοκράτος βλέπουν Τούρκοι αναλυτές – Η προσθήκη “Northern Cyprus” στις αιτήσεις βίζας Βρετανίας άναψε φωτιές

Αναταραχή προκάλεσε η είδηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσθεσε την επιλογή «Northern Cyprus» (βόρεια Κύπρος) στην επίσημη ιστοσελίδα του για τις αιτήσεις βίζας.

Η αλλαγή αυτή, που εντοπίστηκε στην πλατφόρμα, προκάλεσε πανηγυρισμούς Τούρκων και Τουρκοκύπριων αναλυτών και έντονη δυσφορία στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα edotourkia.gr, ο Τουρκος αναλυτής Σαμπαχαττίν Ισμαήλ έγραψε:

«Μήπως το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέχεται επιτέλους τη ντε φάκτο πραγματικότητα στην Κύπρο εδώ και 51 χρόνια; Θα δοθεί στο ψευδοκράτος καθεστώς Ταϊβάν;».

Ωστόσο, όπως σημείωσε, «ο κρίσιμος δείκτης» για κάτι τέτοιο θα είναι αν επιτραπούν απευθείας πτήσεις προς τα κατεχόμενα — κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Τα τουρκικά μέσα, όπως η Ακσάμ και η Χουριέτ, μιλούν για «ειδικό άνοιγμα βίζας» από τη Βρετανία προς το ψευδοκράτος, παρουσιάζοντας το γεγονός ως σημαντική διπλωματική εξέλιξη.

Αντίθετα, στην Λευκωσία επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «έμμεση αναγνώριση» και «επικίνδυνη ορολογία». Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά επίσημες εξηγήσεις από το Λονδίνο, το οποίο αναγνωρίζει μόνο τη Δημοκρατία της Κύπρου.

Τούρκοι αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι η αναφορά «Northern Cyprus» ενδέχεται να οφείλεται σε τεχνική αλλαγή του συστήματος και όχι σε πολιτική στροφή — αν και το μήνυμα που εξέλαβε η τουρκική πλευρά ήταν σαφές:

«Η πραγματικότητα στο νησί αρχίζει να καταγράφεται και επίσημα».