Σε αγοραστές εντός και εκτός ΕΕ το 40% των πωλήσεων ακινήτων

To 39,8% των πωλήσεων ακινήτων τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 αφορούν αγοραστές εντός και εκτός ΕΕ, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε το κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο «Π», οι πωλήσεις σε αγοραστές εντός και εκτός ΕΕ , παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 14,8% στα 5898 τεμάχια από 5138 το δεκάμηνο του 2024.

Οι περισσότερες πωλήσεις ακινήτων αφορούν τη Λεμεσό (1737) και τη Λάρνακα (1395) ενώ στη Λευκωσία οι πωλήσεις είναι οι λιγότερες (508).

Το 66,8% της εξωγενούς ζήτησης ακινήτων αφορά υπηκόους τρίτων χωρών.

Όσον αφορά τον Οκτώβριο του 2025, οι πωλήσεις σε κατοίκους εντός και εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 683 από 557 τον περσινό Οκτώβριο, καταγράφοντας άνοδο 22,6%. Από τα 683 ακίνητα, τα 451 αφορούσαν υπηκόους τρίτων χωρών.

Ανησυχίες βουλευτών

Η ανεξέλεγκτη αγορά ακινήτων από ξένους θορύβησε τους βουλευτές, καταθέτοντας χθες στη βουλή τρεις προτάσεις νόμου, με στόχο να περιοριστούν οι αγορές.

Το πρόβλημα ανέδειξε πρόσφατα και η ελεγκτική υπηρεσία, κάνοντας λόγο για «μεγάλο παράθυρο» στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, απουσία αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης οικονομικής κατάστασης αιτητών, έλλειψη ελέγχου προέλευσης κεφαλαίων και μη παρακολούθηση της χρήσης των ακινήτων.

Συνολικές πωλήσεις

Αναφορικά με τις συνολικές πωλήσεις ακινήτων, φθάνουν τις 14811 τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 από 12952 πέρσι με ετήσια άνοδο 14%.

Οι πωλήσεις σε Κύπριους ανέρχονται σε 8913 από 7814 πέρσι, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 14,1%.

Τον Οκτώβριο η αύξηση στις συνολικές πωλήσεις ακινήτων ανήλθε στο 24% με 1638 ακίνητα να αλλάζουν χέρια από 1318 τον περσινό Οκτώβριο. Τον Σεπτέμβριο η αύξηση ήταν 15%.