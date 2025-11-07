Eurolife και Καραϊσκάκειο: Μια στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τον άνθρωπο

Eurolife και Καραϊσκάκειο Ίδρυμα επισημοποίησαν τη στρατηγική τους συνεργασία, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κοινής πορείας. Στόχος η ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και η καλλιέργεια της έννοιας του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς στη νέα γενιά της Κύπρου.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Eurolife και αντικατοπτρίζει τις αξίες της Εταιρείας για στήριξη της ζωής, της υγείας και της ελπίδας. Σε δηλώσεις της, η Γενική Διευθύντρια της Eurolife, Αθηνά Σιηπιλλή-Τσίγκη, ανέφερε: «Ως Eurolife τιμούμε βαθιά την προσφορά του Ιδρύματος και νιώθουμε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην προσπάθεια που γίνεται δίνοντας ζωή και ελπίδα στους συνανθρώπους μας. Η συνεργασία μας με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα είναι μια πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης, που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, Δρ. Παύλος Κωστέας, ευχαρίστησε θερμά την κα. Σιηπιλλή-Τσίγκη και τόνισε: «Η στήριξη της Eurolife αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της αποστολής μας. Η μακροχρόνια και ουσιαστική συνεργασία που ξεκινά σήμερα, μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο μας με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική.»

Η Eurolife, πιστή στο όραμά της για μια κοινωνία με περισσότερη φροντίδα και αλληλεγγύη, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την υγεία, την επιστήμη και τον εθελοντισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνική πρόοδο και την ανθρώπινη ζωή.