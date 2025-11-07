«Να σταματήσουν όλοι να χρησιμοποιούν και να επικαλούνται την ΟΣΑΚ»

Με έντονη γλώσσα και σαφές μήνυμα προς πολιτικά κόμματα και κυβερνητικούς παράγοντες, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά «να σταματήσουν όλοι να την χρησιμοποιούν και να την επικαλούνται». Η τοποθέτηση έρχεται μία ημέρα μετά τη συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής του νόμου για τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης, όπου όπως αναφέρει ακούστηκαν ανακριβείς και παραπλανητικές αναφορές στο όνομά της.

Η ΟΣΑΚ εκφράζει βαθιά δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι θέσεις της κατά τη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της, «πολλοί δεν την άκουσαν». «Κάποιοι μας αγνόησαν, κάποιοι μάλιστα μας κατηγόρησαν», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως οι τοποθετήσεις της δεν ευθυγραμμίζονται με κανένα πολιτικό χώρο.

Η Ομοσπονδία επιμένει ότι οι διαφωνίες της με το νομοσχέδιο αφορούν ουσιαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την ισότητα, τη διαφάνεια και την αποτροπή εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, τα οποία –όπως καταγγέλλει– διατηρήθηκαν ακόμα και μετά τις τελικές τροποποιήσεις. Καλεί, παράλληλα, τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί δημόσια και να αποσαφηνίσει τη στάση της εκτελεστικής εξουσίας έναντι των θέσεων των ασθενών.

Η ανακοίνωση της ΟΣΑΚ αφήνει αιχμές για πολιτικούς χειρισμούς και επικοινωνιακά τεχνάσματα, κάνοντας λόγο για προσπάθειες παραπλάνησης της κοινής γνώμης. «Ο νόμος που ψηφίστηκε εξυπηρετεί μόνο τους ιδιώτες», σημειώνει, προειδοποιώντας ότι οι ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν «περιορίζουν την ανάπτυξη ενός κρίσιμου τομέα για τους πολίτες και παρεμβαίνουν ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο ο ΟΑΥ αποζημιώνει τους παρόχους του ΓεΣΥ».

Ανακοίνωση της ΟΣΑΚ

Μιλήσαμε σχεδόν με όλους αλλά δεν μας άκουσαν όλοι – Κάποιοι μας αγνόησαν, κάποιοι μάλιστα μας έχουν κατηγορήσει

Η Ομοσπονδία Ασθενών Κύπρου με την παρούσα ανακοίνωση επιθυμεί να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τα όσα λέχθηκαν κατά την χθεσινή Ολομέλεια της Βουλής από πλευράς κομμάτων στο πλαίσιο της συζήτησης του νόμου για τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης.

Οι θέσεις της ΟΣΑΚ επί του συγκεκριμένου θέματος επί της αρχής δεν έχουν αλλάξει από την πρώτη ημέρα έναρξης των συζητήσεων και διαβουλεύσεων πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια. Η ΟΣΑΚ συμμετείχε ενεργά στην ετοιμασία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά τον βασικό του κορμό. Οι διαφωνίες της ΟΣΑΚ είναι συγκεκριμένες και οι θέσεις μας ήταν γνωστές σε τουλάχιστον τρεις υπουργούς Υγείας και σε όλα τα κόμματα. Η ΟΣΑΚ διαφώνησε έντονα με παλαιότερα νομοσχέδια του υπουργείου Υγείας (προηγούμενων Υπουργών) εξαιτίας των ανισοτήτων που εντόπιζε αλλά και της προφανούς εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων που εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου. Η ΟΣΑΚ επί του νομοσχεδίου που τελικά, μετά από πολλές τροποποιήσεις από πλευράς των κομμάτων κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ετοιμάστηκε, τοποθετήθηκε δημόσια πολλές φορές εκφράζοντας τη διαφωνία της. Με την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρο συζήτησης το περασμένο καλοκαίρι η ΟΣΑΚ επίσης τοποθετήθηκε δημόσια εκφράζοντας τη διαφωνία της και επίσης είχε επαφές με όλα τα κόμματα και με τον υπουργό Υγείας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Η ΟΣΑΚ καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε επαφές με διάφορα κόμματα προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές αυτές. Διευκρινίζουμε:

Με τον ΔΗΣΥ καταβλήθηκε προσπάθεια για να ακουστούν οι απόψεις μας. Εκπρόσωποι μας συζήτησαν με την ηγεσία του κόμματος χωρίς ωστόσο να πετύχουμε τις οποιεσδήποτε αλλαγές.

Το ΑΚΕΛ από τον Ιούλιο είχε καταθέσει τροπολογίες κατόπιν συνεννόησης με την Ομοσπονδία. Οι τροπολογίες του συμφωνούσαν πλήρως με τις θέσεις της ΟΣΑΚ.

Το ΔΗΚΟ είχε συναντήσεις με την ΟΣΑΚ και καταβλήθηκε προσπάθεια για να πετύχουμε τροπολογίες που να συμφωνούν με τις θέσεις μας. Μάλιστα δηλώσαμε έτοιμοι για παραχωρήσεις, εάν ικανοποιούνταν τα βασικά μας αιτήματα. Τα βασικότερα ωστόσο από τα αιτήματα μας δεν έγιναν αποδεκτά. Οι τροπολογίες του ΔΗΚΟ που υιοθετήθηκαν εντέλει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας διόρθωσαν μικρό μόνο μέρος των στρεβλώσεων. Για αυτό και η ΟΣΑΚ την περασμένη εβδομάδα είχε τοποθετηθεί, επίσης ξεκάθαρα.

Με την ΕΔΕΚ δεν είχαμε καμία επαφή. Ωστόσο τονίζουμε ότι εάν υιοθετούνταν από την Ολομέλεια οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, θα διόρθωναν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που ο νόμος, όπως έχει τελικά ψηφιστεί, παρουσιάζει.

Με ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ και Κίνημα Οικολόγων, εκπρόσωποι μας είχαν επαφές, ενημέρωσαν για τις θέσεις μας, έλαβαν διαβεβαιώσεις αλλά δεν έγινε καμία προσπάθεια για τροπολογίες που θα διόρθωναν την κατάσταση.

Εκπρόσωποι της ΟΣΑΚ είχαν επαφές με εκπροσώπους όλων των κομμάτων, περιλαμβανομένου του ΔΗΣΥ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφώνησαν ή συμφωνούν με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων ή με τις δηλώσεις ή τις αποφάσεις ή τα όσα εντέχνως ή δικτατορικά σε κάποιες περιπτώσεις προώθησαν σε σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.

Ως εκ τούτου, όταν ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ μιλά για μηνύματα που έχει με εκπροσώπους της ΟΣΑΚ, παραπλανεί και οφείλει να απολογηθεί για την εμφανή προσπάθεια του να προκαλέσει πρόβλημα στην Ομοσπονδία προκειμένου να δικαιολογήσει τις αποφάσεις της Βουλής.

Τονίζουμε ότι: Οι θέσεις της ΟΣΑΚ είναι αποτυπωμένες σε επίσημες ανακοινώσεις, έχουν μεταφερθεί στην κοινωνία μέσω των δημόσιων τοποθετήσεων μελών της ηγεσίας της Ομοσπονδίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια και κυρίως τον τελευταίο χρόνο και καταγράφονται σε όλα τα επίσημα υπομνήματα που έχουν κατατεθεί στη Βουλή και στο Υπουργείο Υγείας.

Προς τον σκοπό αυτό καλούμε και τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί δημόσια.

Η ΟΣΑΚ δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον. Προσπάθειες που είχαν καταβληθεί στο παρελθόν με κάποιους να ρίχνουν λάσπη κατά ηγετικών στελεχών της ΟΣΑΚ για δήθεν εξυπηρέτηση συμφερόντων καταρρίπτονται, μεταξύ άλλων, και από το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες όλοι οι ιδιώτες εμπλεκόμενοι δηλώνουν ικανοποιημένοι.

Κάποιοι επειδή πέτυχαν να παραμείνουν ολιγοπώλιο στον τομέα και κάποιοι άλλοι επειδή κατάφεραν να αποκτήσουν έστω και περιορισμένη πρόσβαση στο ταμείο του ΓεΣΥ.

Η ΟΣΑΚ παραμένει σταθερή στις θέσεις της και διαφωνεί με την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων της οποιασδήποτε πλευράς. Επικοινωνιακά πολιτικά τεχνάσματα που στόχο έχουν να πλήξουν είτε την ΟΣΑΚ, είτε τα μέλη και τους εκπροσώπους της να σταματήσουν εδώ.

Ο νόμος που ψηφίστηκε εξυπηρετεί μόνο τους ιδιώτες. Μόνο τους ιδιώτες που σήμερα προσφέρουν υπηρεσίες αποκατάστασης εντός ή εκτός ΓεΣΥ. Κάποιοι μάλιστα προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους έκαναν σοβαρές υποχωρήσεις προς ίδιον όφελος και κάποιοι άλλοι προκειμένου να διατηρήσουν τη δεσπόζουσα θέση τους έριξαν λάσπη με πληρωμένες καταχωρήσεις κατά μελών της ΟΣΑΚ τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι θέσεις μας δεν αλλάζουν:

Αλίμονο ως εκπρόσωποι των ασθενών να ήμασταν σύμφωνοι με ένα νόμο που δεν προβλέπει για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των παρόχων πριν την αδειοδότησή τους και με ένα νόμο ο οποίος καθορίζει ιατρικές υπηρεσίες, περιορίζει την ανάπτυξη ενός τομέα τον οποίο οι κύπριοι πολίτες χρειάζονται και παρεμβαίνει εντέχνως ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο ο ΟΑΥ αποζημιώνει τους παρόχους υπηρεσιών του ΓεΣΥ.