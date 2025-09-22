Σύλληψη 23χρονου για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής όπλων στη Λάρνακα

Νεαρός, ηλικίας 23 ετών, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, και κλοπής ενός κυνηγετικού όπλου και ενός αεροβόλου πιστολιού, που διαπράχθηκε στις αρχές Αυγούστου στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «ο 23χρονος συνελήφθη από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, λίγο μετά τις 5.00 το απόγευμα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε έπειτα από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης».

Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 21χρονος, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Αυτός τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος, που εξέδωσε το πρωί της Κυριακή, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Σε συντονισμένες έρευνε τα δύο όπλα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Πηγή: ΚΥΠΕ