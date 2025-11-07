Η Τεχεράνη μετρά αντίστροφα: Έχει νερό μόλις για δύο εβδομάδες - Επιβολή δελτίου εξετάζουν οι Αρχές

Νερό για δύο εβδομάδες έχει η Τεχεράνη προειδοποιούν Ιρανοί αξιωματούχοι, με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να τονίζει ότι αν δεν βρέξει στο επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να μπει δελτίο στο νερό, ή ακόμη χειεότερα οι κάτοικοι της πρωτεύουσας να αναγκαστούν να την εγκαταλείψουν.

Η Τεχεράνη δεν είναι η μόνη πόλη που αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της απουσίας βροχοπτώσεων, αλλά στην ίδια κατάσταση βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κατανομή του νερού με το δελτίο θα μπορούσε να ξεκινήσει σύντομα σε αρκετές μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Τεχεράνης, της Μασχάντ και του Ισφαχάν, καθώς τα επίπεδα του νερού στα φράγματα πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών εν μέσω ενός έκτου συνεχόμενου έτους σοβαρής ξηρασίας.

Οι κύριες δεξαμενές της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένου του φράγματος Αμίρ Καμπίρ, διαθέτουν πλέον λιγότερα από 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού - αρκετά για λιγότερο από δύο εβδομάδες εφοδιασμού, ανέφεραν οι αρχές.

Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα επιφανειακά αποθέματα νερού της Τεχεράνης ως «κόκκινα και εύθραυστα», καθώς δεν έχουν καταγραφεί βροχοπτώσεις από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Οι δεξαμενές που τροφοδοτούν την Τεχεράνη βρίσκονται τώρα στα χαμηλότερα επίπεδά τους εδώ και 60 χρόνια, μια κατάσταση που δεν έχουμε ξαναζήσει. Οι επιφανειακοί υδάτινοι πόροι βρίσκονται σε κόκκινη και εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση», δήλωσε ο Μοχσέν Αρντακανί, επικεφαλής της Εταιρείας Ύδρευσης και Λυμάτων της Τεχεράνης.

«Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη και επικίνδυνη φάση», πρόσθεσε ο Αρντακάνι. «Μόνο μέσω συλλογικής συνεργασίας και τουλάχιστον 10% επιπλέον εξοικονόμησης στην κατανάλωση νερού μπορούμε να αποτρέψουμε την πρωτεύουσα από το να εισέλθει σε κατάσταση απόλυτης κρίσης».

Στη Μασχάντ, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα σχέδια για την περιφερειακή κατανομή του νερού βρίσκονται υπό αναθεώρηση, αφού πολλά πηγάδια έκτακτης ανάγκης στέρεψαν.

Ο κυβερνήτης της πόλης, Χασάν Χοσεϊνί, δήλωσε την Πέμπτη (6/11) ότι εξετάζονται επίσης οι νυχτερινές διακοπές νερού και ότι η ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων μεταφοράς, όπως ο αγωγός από τα βουνά Χεζάρ Μαστζέντ, απαιτεί επείγουσα χρηματοδότηση περίπου 46 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο κεντρικό Ιράν, ο επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Ισφαχάν, Μοχάμεντ Νουρσαλέχι, προειδοποίησε στα τέλη του περασμένου μήνα ότι η περιοχή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κρίση πόσιμου νερού «εντός 45 ημερών», εκτός εάν περιοριστούν οι μη πόσιμες χρήσεις και ολοκληρωθούν τα καθυστερημένα έργα μεταφοράς.

Το φράγμα Ζαγιαντεχρούντ, το οποίο τροφοδοτεί πάνω από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους στο Ισφαχάν και τις γειτονικές επαρχίες, έχει χωρητικότητα 13%, εγείροντας ανησυχίες τόσο για την έλλειψη νερού όσο και για την καθίζηση του εδάφους σε όλη την ιστορική πόλη.

