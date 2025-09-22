Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τμ.Γεωργίας: Στους 1.669 οι Κύπριοι παραγωγοί με βιολογική πιστοποίηση το 2024

Για το έτος 2024, στην Κύπρο 1.669 παραγωγοί ήταν ενταγμένοι στο σύστημα πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής, εκ των οποίων οι 1.462 ασκούν πρωτογενή γεωργική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Μέρας Βιολογικής Παραγωγής που τιμάται στις 23 Σεπτεμβρίου το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η συνολική γεωργική γη ανήλθε στα 10.994 εκτάρια, εκ των οποίων τα 7.018 εκτάρια έχουν πλέον χαρακτηρισθεί ως βιολογικά. Επιπρόσθετα, έχουν καταγραφεί 57 κτηνοτροφικές μονάδες στους τομείς των βοοειδών, αιγοπροβάτων, πτηνών και μελισσοκομίας.

Ως χώρα η Κύπρος, προστίθεται, «μέσω του Τμήματος Γεωργίας και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, συμμετέχει ενεργά στους εορτασμούς από την πρώτη χρονιά καθιέρωσης της ημέρας, τόσο σε εθνικό επίπεδο, με τη συνδιοργάνωση φεστιβάλ, ενημερωτικών εκστρατειών σε υπεραγορές και σημεία πώλησης βιολογικών προϊόντων, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με παρουσία στις εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες, όπου απονέμονται τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, έχει καθιερωθεί στην Κύπρο η Εβδομάδα Βιολογικής Παραγωγής (23–30 Σεπτεμβρίου), με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για την αναγνώριση του ευρωπαϊκού λογότυπου βιολογικής παραγωγής, ως σήματος εγγύησης για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού.

Για τη φετινή χρονιά, 2025, πέραν της ενημερωτικής εκστρατείας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, το Τμήμα Γεωργίας του ΥΓΑΑΠ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, προκηρύσσει Παγκύπριο Διαγωνισμό Δημιουργίας Αφίσας με θέμα: «Βιολογική Γεωργία – Η αρμονία της φύσης στο πιάτο σου», ο οποίος θα διεξαχθεί εντός των σχολικών μονάδων το επόμενο διάστημα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, εντός Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για τη βιολογική κτηνοτροφία, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Μέρα Βιολογικής Παραγωγής, η έχει καθιερωθεί το 2021 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία των βιολογικών προϊόντων και της βιώσιμης γεωργίας και αποτελεί ευκαιρία όχι μόνο να αναδειχθεί η σημασία της βιολογικής παραγωγής, αλλά και να αξιολογηθεί η πρόοδος της Ευρώπης προς τον στόχο 25% της γεωργικής γης να είναι βιολογική μέχρι το 2030, όπως προνοεί το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, αναφέρεται τέλος.

ΚΥΠΕ

