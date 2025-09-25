Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 40χρονος καταζητούμενος για αδικήματα απάτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η σύλληψή του, προστίθεται, έγινε δυνάμει προσωρινού δικαστικού εντάλματος και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του.

Το απόγευμα της Τετάρτης κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας, 40χρονος συνελήφθη μετά από έλεγχο των στοιχείων του, καθώς διαπιστώθηκε ότι καταζητείτο από τις ρωσικές αρχές για αδικήματα απάτης, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2019 – 2022, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Η σύλληψή του, προστίθεται, έγινε δυνάμει προσωρινού δικαστικού εντάλματος και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις της υπόθεσης.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα