Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 40χρονος καταζητούμενος για αδικήματα απάτης

Το απόγευμα της Τετάρτης κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας, 40χρονος συνελήφθη μετά από έλεγχο των στοιχείων του, καθώς διαπιστώθηκε ότι καταζητείτο από τις ρωσικές αρχές για αδικήματα απάτης, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2019 – 2022, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Η σύλληψή του, προστίθεται, έγινε δυνάμει προσωρινού δικαστικού εντάλματος και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις της υπόθεσης.