Αιμιλιανίδης στη Πρωινή Επιθεώρηση: «Ο Οδυσσέας δεν διέπραξε ποινικό αδίκημα» - Χριστοφή: «Σωστή η απόφαση της ΝΥ»

Δεν τίθεται θέμα διάπραξης ποινικού αδικήματος δηλώνει ο καθηγητής και κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο δικηγόρος του πρώην Γενικού Ελεγκτή τοποθετήθηκε για την υπόθεση που απασχόλησε τη Γενική Εισαγγελία σχετικά με δηλώσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο κ. Αιμιλιανίδης υπογράμμισε ότι η κατηγορία περί «καταφρόνησης δικαστηρίου» είναι νομικά αβάσιμη:

«Πρώτον, δεν υπήρχε δικαστήριο. Η απόφαση για την παύση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη λήφθηκε από το Συμβούλιο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο, αν και απαρτίζεται από δικαστές, δεν είναι δικαστικό όργανο. Το ίδιο το Συμβούλιο είχε δηλώσει εξαρχής ότι δεν λειτουργεί ως δικαστήριο», σημείωσε.

Κατά δεύτερο λόγο, τόνισε ότι η νομολογία, τόσο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και των κυπριακών δικαστηρίων, αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων προσώπων, να ασκούν κριτική σε δικαστές και αποφάσεις:

«Η κριτική προς δημόσια πρόσωπα μπορεί να είναι πιο έντονη απ’ ό,τι προς έναν απλό πολίτη. Οι δηλώσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν περιείχαν οτιδήποτε που να μπορεί να στοιχειοθετήσει ποινικό αδίκημα».

Ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο κ. Μιχαηλίδης «μάζεψε» αργότερα τις δηλώσεις του:

«Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτικό σταθμό και κλήθηκε από την Αστυνομία να εξηγήσει όσα είπε και το έπραξε. Εξ αρχής η θέση του ήταν ότι άσκησε το δικαίωμά του να εκφράσει άποψη. Δεν κατήγγειλε ο ίδιος κάτι, ούτε διαφοροποίησε τη στάση του». Ο ίδιος υπενθύμισε ότι ο πρώην Ελεγκτής έχει ήδη καταχωρίσει προσφυγή στο ΕΔΑΔ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα όρια της ελευθερίας λόγου, ο κ. Αιμιλιανίδης σημείωσε ότι το ΕΔΑΔ έχει θέσει αυστηρά κριτήρια:

«Ακόμα και σκληρή κριτική σε δικαστικές αποφάσεις είναι θεμιτή. Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις κακόπιστης επίθεσης κατά συγκεκριμένων δικαστών, χωρίς κανένα στοιχείο, μπορεί να στοιχειοθετήθει παράβαση. Στην Κύπρο, άλλωστε, το ποινικό αδίκημα του ποινικού λιβέλου έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια».

Διαβάστε αυτούσιο το νομικό υπόμνημα που κατέθεσε ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης ΕΔΩ

Ακούστε ολόκληρο το απόσπασμα από την εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση που μεταδίδεται καθημερινά από το ραδιόφωνο του «Π»:

Στην «Πρωινή Επιθεώρηση» μίλησε και ο δικηγόρος και δημιουργός του δημοφιλούς podcast Legal Matters, Χριστόφορος Χριστοφή, σχολιάζοντας την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να μην προχωρήσει σε ποινική δίωξη εναντίον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο κ. Χριστοφή χαρακτήρισε την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας «σωστή», διευκρινίζοντας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε το συνταγματικό του προνόμιο, κρίνοντας πως δεν θα εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον η ποινική δίωξη.

Όπως ανέφερε, «το μέτρο για την έναρξη μιας ποινικής δίωξης είναι η ύπαρξη επαρκούς μαρτυρίας, όχι απόλυτης ή ακλόνητης. Ο Γενικός Εισαγγελέας σημείωσε ότι υπήρχε επαρκής μαρτυρία, ωστόσο έκρινε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν θα έπρεπε να ασκήσει δίωξη».

Ακούστε ολόκληρο το απόσπασμα από την εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση που μεταδίδεται καθημερινά από το ραδιόφωνο του «Π»: