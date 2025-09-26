Ξήλωμα κυκλώματος λαθροθηρίας στη Λάρνακα- Τι κατέσχεσε η Αστυνομία

Μια καλά στημένη «μπίζνα» λαθροθηρίας φαίνεται να ξεσκέπασε η Αστυνομία στην επαρχία Λάρνακας, έπειτα από έφοδο σε οικία και περιφραγμένο χωράφι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

· Εφτά στημένα δίκτυα παγίδευσης πτηνών

· Τρία δίκτυα παγίδευσης πτηνών, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τσάντες

· Πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου

· Οκτώ μεγάφωνα

· Τέσσερις συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων πουλιών

· 63 νεκρά αμπελοπούλια.

· Ενώ ελευθερώθηκαν από τα δίκτυα και αφέθηκαν στη φύση 343 ζωντανά πουλιά.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.