Ξήλωμα κυκλώματος λαθροθηρίας στη Λάρνακα- Τι κατέσχεσε η Αστυνομία

Μια καλά στημένη «μπίζνα» λαθροθηρίας φαίνεται να ξεσκέπασε η Αστυνομία στην επαρχία Λάρνακας, έπειτα από έφοδο σε οικία και περιφραγμένο χωράφι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
· Εφτά στημένα δίκτυα παγίδευσης πτηνών
· Τρία δίκτυα παγίδευσης πτηνών, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τσάντες
· Πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου
· Οκτώ μεγάφωνα
· Τέσσερις συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων πουλιών
· 63 νεκρά αμπελοπούλια.
· Ενώ ελευθερώθηκαν από τα δίκτυα και αφέθηκαν στη φύση 343 ζωντανά πουλιά.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.