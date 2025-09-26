Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού: Κλειστές και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Ξήλωμα κυκλώματος λαθροθηρίας στη Λάρνακα- Τι κατέσχεσε η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

63 νεκρά αμπελοπούλια - 343 ελευθερώθηκαν από τα δίκτυα

Μια καλά στημένη «μπίζνα» λαθροθηρίας φαίνεται να ξεσκέπασε η Αστυνομία στην επαρχία Λάρνακας, έπειτα από έφοδο σε οικία και περιφραγμένο χωράφι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

·         Εφτά στημένα δίκτυα παγίδευσης πτηνών

·         Τρία δίκτυα παγίδευσης πτηνών, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τσάντες

·         Πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου

·         Οκτώ μεγάφωνα

·         Τέσσερις συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων πουλιών

·         63 νεκρά αμπελοπούλια.

·        Ενώ ελευθερώθηκαν από τα δίκτυα και αφέθηκαν στη φύση 343 ζωντανά πουλιά.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

