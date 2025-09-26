Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο

Τον Σεπτέμβριο 2025, το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 1,6 μονάδες σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η επιδείνωση του ΔΟΣ προήλθε κυρίως από την υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.Το κλίμα στις υπηρεσίες αποδυναμώθηκε εξαιτίας νέας επιδείνωσης των αξιολογήσεων των επιχειρήσεων για την πρόσφατη οικονομική τους κατάσταση και τον κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου.

Εντούτοις, οι επιχειρηματικές προσδοκίες για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου ήταν θετικότερες τον Σεπτέμβριο συγκριτικά με τους προηγούμενους δύο μήνες.Το κλίμα στις κατασκευές χειροτέρευσε εκ νέου, λόγω δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα και χαμηλότερων εκτιμήσεων για τον αριθμό των εργαζομένων του επόμενου τριμήνου.Στο λιανικό εμπόριο το κλίμα κατέγραψε οριακή πτώση, κυρίως λόγω της προς τα κάτω αναθεώρησης των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις του επόμενου τρίμηνου.

Αντίθετα, στη μεταποίηση το κλίμα σημείωσε μικρή άνοδο λόγω βελτίωσης όλων των συνιστωσών του (δηλαδή, αξιολογήσεις παραγγελιών και αποθεμάτων, προσδοκίες παραγωγής).

Το καταναλωτικό κλίμα τον Σεπτέμβριο καλυτέρευσε οριακά, κυρίως λόγω πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, οι προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους επιδεινώθηκαν και οι προθέσεις τους για πραγματοποίηση μεγάλων αγορών τους επόμενους μήνες αποδυναμώθηκαν.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κατέγραψε άνοδο τον Σεπτέμβριο, εξαιτίας της αύξησης της αβεβαιότητας ανάμεσα σε επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Αντίθετα, η επιχειρηματική αβεβαιότητα στους υπόλοιπους τομείς και η καταναλωτική αβεβαιότητα κινήθηκαν πτωτικά.