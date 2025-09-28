Τέσσερις φάκελοι-φωτιά στη Νομική Υπηρεσία: Αναμένονται αποφάσεις προσεχώς

Αποφάσεις για τέσσερις πολύ σημαντικές υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονται ενώπιόν της, καλείται να λάβει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Νομική Υπηρεσία. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης σε σχέση με την υπόθεση του τέως Γενικού Ελεγκτή για δημόσιες δηλώσεις του και το διερευνώμενο αδίκημα της καταφρόνησης του δικαστηρίου, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται σε τέσσερις άλλες σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη και είναι δεδομένο ότι θα την απασχολήσουν και στο άμεσο μέλλον.

Πρόκειται για το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τους αεροσάκους Takata, για την υπόθεση με τον τέως πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Γιώργο Κούμα και τις δύο πρόσφατες υποθέσεις που διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία με την πρώτη να αφορά στο πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για τον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο και τον φάκελο της υπόθεσης αναφορικά με τα χιλιάδες έγγραφα από τις Κεντρικές Φυλακές που βρέθηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα. Με δεδομένο ότι και οι τέσσερις υποθέσεις απασχόλησαν έντονα τη δημόσια σφαίρα, οι αποφάσεις αναφορικά με την άσκηση ποινικών διώξεων ή όχι σε κάθε περίπτωση αναμένεται να προκαλέσουν νέο κύκλο συζητήσεων.

Αναμονή για Takata

Στα χέρια της Νομικής Υπηρεσίας βρίσκεται από τις 11 Ιουλίου 2025 το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τους αερόσακους Takata. Το ίδιο πόρισμα δόθηκε στη δημοσιότητα στις 15 Ιουλίου. Έχουν παρέλθει σχεδόν τρεις μήνες από την παράδοσή του. Η Ερευνητική Επιτροπή, στο πόρισμά της, εισηγείται όπως ελεγχθούν ποινικά τέσσερα άτομα, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, ο πρώην γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών Αλέκος Μιχαηλίδης και οι πρώην διευθυντές του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Σωτήρης Κολέττας και Γιάννης Νικολαΐδης. Η Νομική Υπηρεσία διαβίβασε το πόρισμα στην Αστυνομία, όπου συστάθηκε ανακριτική ομάδα στο ΤΑΕ Αρχηγείου για διερεύνηση σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της ανθρωποκτονίας, για τους θανάτους που προκλήθηκαν εξαιτίας των προβληματικών αερόσακων. Η διερεύνηση αφορά τους δύο θανάτους, του 24χρονου Κυριάκου Όξινου στις 24/01/2023 στη Λευκωσία και της 19χρονης Στυλιανής Γιωργαλλή στις 21/10/2024 στον δρόμο Αυγόρου-Φρενάρους. Πέρα από τα ποινικά αδικήματα που διερευνώνται για την υπόθεση Takata, αναμένεται και η πειθαρχική δίωξη δημόσιων λειτουργών (σ.σ. δεν υπάρχει εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας σε πειθαρχικές διαδικασίες).

Πηγαινοέρχεται ο φάκελος Κούμα

Μια άλλη, εξίσου σοβαρή, υπόθεση για την οποία αναμένονται οι αποφάσεις της Νομικής Υπηρεσίας αφορά τον τέως πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργο Κούμα. Μετά τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η Νομική Υπηρεσία προχώρησε στον διορισμό ποινικής ανακρίτριας (Αλεξάνδρα Λυκούργου).

Η έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία έγινε από τους νομικούς Ηλία Στεφάνου και Ευθύμιο Ευθυμίου, κατέληξε ότι υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου για τον Γιώργο Κούμα σε σχέση με την ιδιότητα που κατείχε και τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η ποινική ανακρίτρια παρέδωσε την έκθεσή της στη Νομική Υπηρεσία.

Στο μεταξύ, στις 3 Ιουνίου 2025, ο Γιώργος Κούμας υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία της ΚΟΠ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν ήδη ληφθεί ανακριτικές καταθέσεις από πρόσωπα που ελέγχονται για τα υπό διερεύνηση αδικήματα, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Κούμας. Προ ημερών, όπως έγραψε ο «Φιλελεύθερος», μετά από περαιτέρω ενέργειες που ζητήθηκαν από την ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας, ο φάκελος της υπόθεσης επέστρεψε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη, αξιολόγηση και αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Έγγραφα Κεντρικών Φυλακών

Από την περασμένη βδομάδα ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας έχει τεθεί και ο φάκελος της πρωτοφανούς υπόθεσης με τα χιλιάδες έγγραφα που βρέθηκαν σε οικία αρχιδεσμοφύλακα, με την Αστυνομία να είναι πεπεισμένη ότι προέρχονται από τα γραφεία της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών. Όπως έγραψε ο «Π», η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου, που διερεύνησε την υπόθεση, προβαίνει σε εισήγηση για άσκηση ποινικής δίωξης κατά συγκεκριμένων προσώπων, για τα οποία θεωρείται ότι υπάρχει το υπόβαθρο για στοιχειοθέτηση για τα υπό διερεύνηση αδικήματα. Η υπόθεση απασχολεί έντονα τις Αρχές από τον περασμένο Απρίλιο.

Στις 10 Απριλίου 2025, στο πλαίσιο έρευνας σε οικία αρχιδεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλακών, εντοπίστηκαν χιλιάδες έγγραφα, ανάμεσα στα οποία απόρρητα και εμπιστευτικά. Η Αστυνομία διενήργησε έρευνα στην οικία του στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης υπόθεσης που αφορούσε τη δημιουργία και λειτουργία παράνομου κυλικείου εντός των Κεντρικών Φυλακών. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε σχέση με το διάταγμα κατακράτησης των τεκμηρίων, κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν σε δύο κλειδωμένα δωμάτια 48.430 έγγραφα, που αποτελούνται από 250.464 σελίδες, τα οποία και κατασχέθηκαν (ο τελικός αριθμός προέκυψε μετά από αξιολόγηση των εγγράφων). «Όλα τα έγγραφα, τα οποία κατασχέθηκαν, κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, από τον αιτητή. Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών στη Λευκωσία, αντίγραφα φακέλων καταδίκων, έγγραφα για πειθαρχικές έρευνες του Τμήματος Φυλακών, εσωτερικές επιστολές, εκθέσεις, σημειώματα, πίνακες-κατάλογοι που αφορούν υπηρεσιακά θέματα του Τμήματος Φυλακών. Εντοπίστηκαν επίσης αντίγραφα αστυνομικών εγγράφων που αφορούν σε διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Αστυνομίας, έγγραφα άλλων κρατικών υπηρεσιών, αλληλογραφία Αστυνομίας με το Τμήμα Φυλακών και αλληλογραφία που ανταλλάγηκε μεταξύ των Κεντρικών Φυλακών και άλλων κρατικών υπηρεσιών και κρατικών αξιωματούχων. Αρκετά από τα έγγραφα φέρουν διαβάθμιση «Απόρρητο» και «Εμπιστευτικό».

Χρονικό και ενέργειες για τη μη άρση της ασυλίας

Πολλές πτυχές και σαφώς με μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με άλλες υποθέσεις, λόγω της ιδιότητας του προσώπου που ελέγχεται, έχει η πρόσφατη υπόθεση με τον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο και τα όσα εντόπισε στο πόρισμά της η Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Πέραν της ουσίας της υπόθεσης που διερευνήθηκε, προκύπτει και το ερώτημα «γιατί, ενώ η συγκεκριμένη υπόθεση εξετάστηκε από την Αστυνομία και ζητήθηκε η άρση της βουλευτικής ασυλίας τον Ιούλιο του 2020, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει καμιά ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση και η υπόθεση να αρχειοθετηθεί;».

Σε ό,τι αφορά την αστυνομική έρευνα που έγινε το 2019, το ΤΑΕ Αρχηγείου διερεύνησε υπόθεση που αφορά στην ενδεχόμενη διάπραξη των ακόλουθων ποινικών αδικημάτων τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2017-2019: Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων, συνωμοσία για καταδολίευση, κλοπή από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρείας, κλοπή από αντιπρόσωπο, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστογραφημένων εγγράφων, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, απάτη κατά την πώληση ή υποθήκευση περιουσίας, πρόκληση εκτέλεσης εγγράφων με ψευδείς παραστάσεις, δόλια ιδιοποίηση ή τήρηση ψευδών λογαριασμών ή παραποίηση βιβλίων ή λογαριασμών από αξιωματούχους οργανισμών ή εταιρειών, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η ενδεχόμενη διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων σχετίζονται με την πώληση περίπου 1.000 μετοχών της εταιρείας Taxan Properties Developers Limited, από τις εταιρείες ΙΩ Κτηματική, Bacteon Developments Limited, Y.K. Ιωάννου Constructions Limited (από 250 μετοχές η κάθε εταιρεία). Οι μετοχές πωλήθηκαν στον Mohammed Sadeq Μ. Ibrahim, κάτοχο ιρακινού διαβατηρίου. Από τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία, φαίνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2019, με επιστολές που στάλθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας, ενημερώθηκαν οι διευθυντές των εταιρειών Y.K. Ιωάννου Construction Limited για φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που έπρεπε να πληρωθεί, ύψους €9.707. Η φορολογία προέκυψε από την πώληση του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η κάθε εταιρεία με βάση πωλητήριο έγγραφο με ημερομηνία 04/10/2017, το οποίο ανέρχεται στα €2.025.000

Σύμφωνα με καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τους διευθυντές των εταιρειών Y.K. Ιωάννου Construction Limited, Brostok Developments Limited και ΙΩ Κτηματική, η πώληση μετοχικού κεφαλαίου που κατείχαν στην εταιρεία Taxan Properties Developers Limited έγινε στη βάση πωλητηρίου εγγράφου με ημερομηνία 17/10/2017 και το οποίο προνοούσε ότι το συνολικό ποσό της πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήταν €1,6 εκατ. Περαιτέρω, οι παραπονούμενοι δήλωσαν ότι πληροφορήθηκαν για την ύπαρξη του πωλητηρίου εγγράφου με ημερομηνία 04/10/2017 τον Φεβρουάριο του 2019 με τις επιστολές του Τμ. Φορολογίας. Σημειώνεται ότι ο Μαρίνος Σιζόπουλος ήταν εκ των μετόχων της Taxan Properties Developers.

Για την υπόθεση συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 ο Α.Η, επιχειρηματίας ο οποίος ανακρίθηκε στο ΤΑΕ. Ήταν εκ των συνεταίρων του κ. Σιζόπουλου. Ανακρινόμενος έδωσε θεληματική κατάθεση, στην οποία παραδέχτηκε την εμπλοκή στην υπόθεση, δίνοντας ταυτόχρονα διάφορους ισχυρισμούς και παρέδωσε αριθμό εγγράφων προς υποστήριξη των ισχυρισμών του. Ακολούθησε έρευνα με δικαστικό ένταλμα στην οικία και το γραφείο της εταιρείας του στη Λεμεσό, όπου παραλήφθηκε αριθμός εγγράφων ως τεκμήρια. Την ίδια ημέρα ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος.

Το ανακριτικό έργο συνεχίστηκε και στις 7 Οκτωβρίου 2019 ο φάκελος της υπόθεσης παραδόθηκε στο αρχείο ποινικών υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας ώστε να τύχει σχετικής μελέτης και να γίνουν διαβήματα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου, με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα λήψης ανακριτικής κατάθεσης. Ακολούθως, στις 5 Νοεμβρίου 2019 ο φάκελος επιστράφηκε στην Αστυνομία προκειμένου να γίνουν επιπρόσθετες εξετάσεις για κάποιους από τους ισχυρισμούς που προέβαλε ο ύποπτος Α.Η.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2019, η υπόθεση επαναδιαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Επιπρόσθετα, στις 21 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία παρευρέθηκαν εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας ο Γενικός Εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς της Δημοκρατίας και δύο μέλη της Αστυνομίας που συμμετείχαν στη διερεύνηση της υπόθεσης (σ.σ. γνωρίζουμε τα ονόματα όσων παρευρίσκονταν στη συγκεκριμένη σύσκεψη).

Κατά τη σύσκεψη έγινε ανάλυση των γεγονότων της υπόθεσης και εξετάστηκε το μαρτυρικό υλικό που εξασφαλίστηκε, ώστε να μελετηθεί από τη Νομική Υπηρεσία ο τρόπος για άσκηση ενδεχόμενης ποινικής δίωξης. Κατόπιν απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα η υπόθεση παρέμεινε στη Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω μελέτη και οδηγίες. Περίπου έξι μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 27 Ιουλίου 2020, δόθηκαν οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για να μην προχωρήσει η άρση της ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου. Έκτοτε η υπόθεση έμεινε αρχειοθετημένη.