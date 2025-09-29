Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εθελοντική θητεία γυναικών στην ΕΦ: Οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων και κατάταξης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατάταξη στις 30 και 31 Οκτωβρίου στο ΚΕΝ Λεμεσού

Μέχρι και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση όσες γυναίκες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας επιθυμούν να καταταγούν στη Δύναμη για εκπλήρωση εθελοντικής θητείας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αμυνας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι κατόπιν Απόφασης του Υπουργού Άμυνας, καλούνται για εθελοντική κατάταξη στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2025, στο ΚΕΝ Λεμεσού, οι γυναίκες πολίτες της Δημοκρατίας που ανήκουν στις κλάσεις 2017 έως και 2025, δηλαδή οι γεννηθείσες από την 1η Ιανουαρίου 1999 έως και 31 Δεκεμβρίου 2007.

Επισημαίνεται ότι η Δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να υποβληθεί μαζί με αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας (και από τις δύο όψεις) στο email: eth.str.ginekon@army.mil.cy. Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς.

Στις γυναίκες που θα υποβάλουν Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση, θα αποσταλεί, στο προσωπικό τους email, το Σημείωμα Πρόσκλησης για την εθελοντική τους κατάταξη, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουν είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με το Δελτίο Ταυτότητας, στο ΚΕΝ Λεμεσού κατά την ημέρα παρουσίασής τους, προστίθεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθυνθούν στα Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑΣΤΡΑΤΟΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα