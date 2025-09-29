Εθελοντική θητεία γυναικών στην ΕΦ: Οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων και κατάταξης

Μέχρι και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση όσες γυναίκες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας επιθυμούν να καταταγούν στη Δύναμη για εκπλήρωση εθελοντικής θητείας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αμυνας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι κατόπιν Απόφασης του Υπουργού Άμυνας, καλούνται για εθελοντική κατάταξη στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2025, στο ΚΕΝ Λεμεσού, οι γυναίκες πολίτες της Δημοκρατίας που ανήκουν στις κλάσεις 2017 έως και 2025, δηλαδή οι γεννηθείσες από την 1η Ιανουαρίου 1999 έως και 31 Δεκεμβρίου 2007.

Επισημαίνεται ότι η Δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να υποβληθεί μαζί με αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας (και από τις δύο όψεις) στο email: eth.str.ginekon@army.mil.cy. Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς.

Στις γυναίκες που θα υποβάλουν Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση, θα αποσταλεί, στο προσωπικό τους email, το Σημείωμα Πρόσκλησης για την εθελοντική τους κατάταξη, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουν είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με το Δελτίο Ταυτότητας, στο ΚΕΝ Λεμεσού κατά την ημέρα παρουσίασής τους, προστίθεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθυνθούν στα Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ