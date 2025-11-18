Τελικά, δεν θα προχωρήσει η κατασκευή δρόμου μέσω του Πάρκου Αθαλάσσας

Τελικά έγιναν δεύτερες σκέψεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με επιστολή του προς τη Βουλή ανακοίνωσε την απόφαση του να μην προχωρήσει η υλοποίηση του πολεοδομικού έργου επέκτασης της Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη μέσω του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας καθώς όπως αναφέρει, ο υφιστάμενος σχεδιασμός δεν τυγχάνει αποδοχής από τον Δήμο Λευκωσίας καθώς και από άλλα οργανωμένα σύνολα.

Ανέφερε, παράλληλα, πως θα μελετηθεί εκ νέου ο σχεδιασμός του έργου και θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να διερευνηθούν περισσότερο τα εγειρόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση της προστασίας του εθνικού δασικού πάρκου.

