Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τελικά, δεν θα προχωρήσει η κατασκευή δρόμου μέσω του Πάρκου Αθαλάσσας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ενημέρωσε γραπτώς τους βουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικών

Τελικά έγιναν δεύτερες σκέψεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με επιστολή του προς τη Βουλή ανακοίνωσε την απόφαση του να μην προχωρήσει η υλοποίηση του πολεοδομικού έργου επέκτασης της Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη μέσω του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας καθώς όπως αναφέρει, ο υφιστάμενος σχεδιασμός δεν τυγχάνει αποδοχής από τον Δήμο Λευκωσίας καθώς και από άλλα οργανωμένα σύνολα.

Ανέφερε, παράλληλα, πως θα μελετηθεί εκ νέου ο σχεδιασμός του έργου και θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να διερευνηθούν περισσότερο τα εγειρόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση της προστασίας του εθνικού δασικού πάρκου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα