Ο Μάκης Κεραυνός αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος του Eurogroup, μετά την παραίτηση Ντόναχιου

Την παραίτηση του ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Eurogroup, Πάσκαλ Ντόνοχιου, καθώς αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα ως Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Γνώσης της Παγκόσμιας Τράπεζας, με έδρα την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του Eurogroup και με την Κύπρο ως επερχόμενη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, προεδρεύων αναλαμβάνει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

«Η ευκαιρία να υπηρετήσω ως Πρόεδρος της Ευρωομάδας υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές στη δημόσια ζωή μου. Μαζί με τους συναδέλφους μου στην Ευρωομάδα, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις, όπως η πανδημία του Covid, οι επιπτώσεις του εκτοξευμένου πληθωρισμού λόγω του αδικαιολόγητου πολέμου εναντίον του ουκρανικού λαού, καθώς και οι συνέπειες για την Ευρώπη ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου», ανέφερε στη δήλωση παραίτησης του ο Ντόνοχιου.

«Ενισχύσαμε το ευρώ χάρη στη συνεργασία, τη συνεργασία και τη θέλησή μας να εργαζόμαστε από κοινού. Αυτό συμβαίνει επειδή το νόμισμά μας δεν είναι απλώς ένα οικονομικό εγχείρημα, αλλά μια απόδειξη των κοινών μας αξιών», τονίζει ο Ντόνοχιου. «Πιστεύω ότι προωθήσαμε το ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού των προϋπολογιστικών πολιτικών, της επέκτασης για να συμπεριληφθούν η Κροατία και η Βουλγαρία, καθώς και της δουλειάς μας για την Ένωση Κεφαλαιακών Αγορών, το Ψηφιακό Ευρώ και την Τραπεζική Ένωση.»

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Ντόνοχιου ανέφερε πως «η σημασία και το όφελος της διεθνούς συνεργασίας μας υπήρξε ένα βασικό θέμα της δημόσιας ζωής μου», ενώ συμπλήρωσε πως του δίνεται η ευκαιρία να συμβάλει περαιτέρω σε αυτήν τη συνεργασία σε διαφορετικό επίπεδο. «Σύντομα θα αναλάβω καθήκοντα ως Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Γνώσης της Παγκόσμιας Τράπεζας, με έδρα την Ουάσιγκτον. Παραιτούμαι από τη θέση του Προέδρου της Ευρωομάδας και του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, με ισχύ από σήμερα», καταλήγει στη δήλωσή του ο απερχόμενος προέδρος του Eurogroup.