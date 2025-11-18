Διαδικτυακό μπλακ άουτ: Χιλιάδες ιστοσελίδες επηρεάστηκαν μετά από βλάβη στην Cloudflare

Ένα τεχνικό πρόβλημα στην Cloudflare προκάλεσε την Τρίτη (18/11) σοβαρές δυσλειτουργίες σε γνωστές πλατφόρμες και ιστοσελίδες παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών επηρεάστηκαν το X (πρώην Twitter), το ChatGPT, το Letterboxd και πολλές ακόμη σελίδες, με χιλιάδες χρήστες να αδυνατούν να συνδεθούν ή να φορτώσουν περιεχόμενο.

Οι επισκέπτες έβλεπαν μηνύματα σφάλματος που ανέφεραν ότι η σελίδα δεν μπορούσε να εμφανιστεί. Η Cloudflare, η οποία παρέχει υπηρεσίες προστασίας και διαδικτυακής υποδομής σε μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων, ανακοίνωσε ότι γνωρίζει το ζήτημα και το διερευνά.

Επειδή οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούνται ευρέως, η βλάβη επηρέασε ταυτόχρονα πλατφόρμες που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Στην Κύπρο, αρκετά ενημερωτικά sites και άλλες ιστοσελίδες εμφάνισαν πτώση ή πολύ κακή λειτουργία.

Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας ότι και το politis.com.cy επηρεάστηκε από τα σημερινά προβλήματα στο διαδίκτυο.