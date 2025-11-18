Λετυμπιώτης: Σταθερή πορεία προόδου, αξιοπιστίας και ανθεκτικής ανάπτυξης

Η χώρα μας βρίσκεται σε σταθερή πορεία προόδου, αξιοπιστίας και ανθεκτικής ανάπτυξης, δήλωσε, την Τρίτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική επιβεβαίωση που απορρέει από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυπριακή οικονομία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δοκιμάζονται από αβεβαιότητες, γεωπολιτικές εντάσεις και μεταβαλλόμενες ισορροπίες.

Σε δηλώσεις στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο ΓΤΠ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι η Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης, ανεβάζοντας το 2025 στο 3,4 από 3,0 τοις εκατό και το 2026 στο 2,6 από 2,5 τοις εκατό, κατατάσσοντας την Κύπρο τρίτη σε αναπτυξιακή επίδοση στην Ευρωζώνη, με διαφορά που αγγίζει τις δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ.

"Πρόκειται για επίδοση που αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού, σοβαρής δημοσιονομικής διαχείρισης και στοχευμένων μεταρρυθμίσεων που επιδιώκουν δομική ενίσχυση του οικονομικού μοντέλου της χώρας", ανέφερε.

Ο Εκπρόσωπος είπε περαιτέρω ότι η Κομισιόν επισημαίνει ότι η ισχυρή ανάπτυξη τροφοδοτείται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, ιδιαίτερα ενόψει της ολοκλήρωσης των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέχρι το 2026, καθώς και από τη σταθερή δυναμική των εξαγωγικών υπηρεσιών.

Αναφέρθηκε και στον συνολικό πληθωρισμό που αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 0,9 τοις εκατό το 2025 και να κινηθεί κοντά στο 2 τοις εκατό στο τέλος του ορίζοντα πρόβλεψης, ενώ η αγορά εργασίας καταγράφει ιστορικές επιδόσεις με την ανεργία να υποχωρεί σε 4,7 τοις εκατό το 2025 και 4,3 τοις εκατό το 2027, στοιχείο που μεταφράζεται σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας, όπως είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα δημόσια οικονομικά που παραμένουν σε θετική τροχιά με σταθερά πλεονάσματα που διαμορφώνονται από 3,3 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2025 έως 3,2 τοις εκατό το 2027 και στο δημόσιο χρέος που αποκλιμακώνεται στο 56,4 τοις εκατό το 2025, στο 51,0 τοις εκατό το 2026 και στο 45,7 τοις εκατό το 2027.

"Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα ενιαίο και ισχυρό αφήγημα διεθνούς εμπιστοσύνης, εθνικής σοβαρότητας και οικονομικής αυτοπεποίθησης. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να χτίζει πάνω σε αυτή την πραγματικότητα, πατώντας στο τρίπτυχο υπευθυνότητα, μεταρρυθμίσεις και εξωστρέφεια", ανέφερε.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι δεν πρέπει, ωστόσο, να υπάρχει εφησυχασμός και ότι τα στοιχεία αυτά είναι λόγος επιβεβαίωσης ότι το όραμα για μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, κοινωνικά δίκαιη και επενδυτικά ελκυστική οικονομία είναι εφικτό, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα μείνει μακριά από πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη θεμελιωμένη αξιοπιστία της.

"Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κερδίζει στην πράξη, όχι στη θεωρία, και αυτή η στρατηγική πορεία αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απάντηση σε όσους εξακολουθούν να επενδύουν στην αμφισβήτηση αντί στη δημιουργία. Η χώρα δεν επιτρέπεται να γυρίσει πίσω και δεν θα γυρίσει πίσω", ανέφερε.

ΑΚΕΛ και επικρίσεις για ενέργεια

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις του ΑΚΕΛ ότι η Κυβέρνηση κωφεύει στο θέμα του κόστους της ενέργειας, αναφορές περί εκβιαστικών νομοσχεδίων και τοποθετήσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι "δεν θυμάμαι από τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της Κυβέρνησης την αντιπολίτευση να προσεγγίζει με νηφαλιότητα και κριτική σκέψη την Κυβέρνηση".

"Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις ιδιαίτερα του ΑΚΕΛ κάποιος θα νομίζει ότι στην Κύπρο στη διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ υπήρχε φυσικό αέριο και το έχουμε αφαιρέσει, ότι υπήρχε ραγδαία διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις έχουμε αφαιρέσει", ανέφερε.

Ο Εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας ότι η Κυβέρνηση επιδεικνύει αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή στρατηγική και νοιώθει ευθύνη προς την ίδια την κοινωνία, τους πολίτες και τα κυπριακά νοικοκυριά.

"Πέραν τούτου, δεν αντιλαμβάνομαι πού μπορεί να προκύπτει ζήτημα εκβιαστικών νομοσχεδίων ενώπιον της Βουλής. Είναι εδώ που θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις δικές του ευθύνες και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων", επεσήμανε

Όσον αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι είναι απέναντι στους πολίτες που πρέπει να σταθεί όποιος θεωρεί ότι δεν μπορεί σε δύο μήνες να συζητήσει μια σειρά έξι νομοσχεδίων τα οποία έχουν παρουσιαστεί και έχουν περάσει από δημόσια διαβούλευση.

Συνέχισε λέγοντας ότι η Κυβέρνηση είναι στην απόλυτη διάθεση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουής, για να συμβάλει ώστε ο στόχος της 1ης Ιανουαρίου να επιτευχθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ