Στην Επ. Εμπορίου πρόταση νόμου για οικονομικές καταστάσεις ΜμΕ

Την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου εξέτασε πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΔΗΣΥ, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Σύκα, για την παροχή δυνατότητας στις εταιρείες μικρού μεγέθους και στα συγκροτήματα εταιρειών μικρού μεγέθους να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τον Τύπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για εταιρείες μικρού μεγέθους.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, ανέφερε ότι η πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί με σκοπό τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα βοηθήσει στη μείωση του διοικητικού κόστους αυτών των επιχειρήσεων και θα κερδίζεται χρόνος, κόπος και κόστος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτή η πρόταση νόμου αναφέρεται στο 59% των μικρομεσαίων εταιρειών που υπάρχουν στην Κύπρο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής θα υπάρξει κατάληξη, αφού αναμένονται οι απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη δημιουργία Συμβουλίου Εποπτείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ