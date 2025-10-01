Υπό 8ήμερη κράτηση ο 29χρονος: Πήγε να παραλάβει πακέτο με μεθαμφεταμίνη - Τα έκρυψε σε κλωστές (φώτος)

Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 29 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εντοπισμού και κατάσχεσης μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους 1.6 κιλών.

Ο 29χρονος συνελήφθη από μέλη της ΥΚΑΝ κατά την παραλαβή του πακέτου που περιείχε τα ναρκωτικά, από εταιρεία ταχυμεταφορών στη Λευκωσία. Το πακέτο περιείχε κλωστές όπου ήταν επιμελώς κρυμμένα τα ναρκωτικά.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) διερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο 29χρονος τέθηκε υπό 8ήμερη κράτηση.

Δείτε φωτογραφίες: