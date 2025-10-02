Αυξητική η τάση εξάρτησης από την τρίτη ηλικία σε Κύπρο και ΕΕ

Αύξηση παρουσιάζει ο δείκτης εξάρτησης από την τρίτη ηλικία, σε Κύπρο και ΕΕ, όπως καταδεικνύεται από στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ, που ορίζεται ως το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια.

Το 2004, ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ ήταν 26,8%, που σημαίνει ότι υπήρχαν ελαφρώς λιγότεροι από 4 ενήλικες σε ηλικία εργασίας ανά ηλικιωμένο άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω.

Την 1η Ιανουαρίου 2024, ο δείκτης ήταν 37,0%, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχαν λιγότεροι από 3 ενήλικες σε ηλικία εργασίας για κάθε ηλικιωμένο άτομο.

Στην Κύπρο, ο δείκτης ανέρχεται στο 28,6% από 27,8% το 2023, καταγράφοντας σταδιακή αύξηση από το 2019 που ήταν 25,8%.

Οι γαλλικές υπεράκτιες περιοχές Μαγιότ (6,1%) και Γουιάνα (13,8%), καθώς και το προάστιο Μπίεν στην Κοπεγχάγη της Δανίας (17,8%), είχαν τους χαμηλότερους δείκτες εξάρτησης ηλικιωμένων.

Η βελγική παράκτια περιοχή Arrondissement de Veurne είχε τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων (72,8%).

Οι Άλτο Τάμεγκα ε Μπαρόζο στη βόρεια Πορτογαλία (71,4%) και η Ευρυτανία στην κεντρική Ελλάδα (71,1%) ήταν οι μόνες άλλες περιοχές στην ΕΕ όπου ο δείκτης αυτός υπερέβαινε το 70%.