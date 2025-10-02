Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αυξητική η τάση εξάρτησης από την τρίτη ηλικία σε Κύπρο και ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ, που ορίζεται ως το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια.

Αύξηση παρουσιάζει ο δείκτης εξάρτησης από την τρίτη ηλικία, σε Κύπρο και ΕΕ, όπως καταδεικνύεται από στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ, που ορίζεται ως το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια.

Το 2004, ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ ήταν 26,8%, που σημαίνει ότι υπήρχαν ελαφρώς λιγότεροι από 4 ενήλικες σε ηλικία εργασίας ανά ηλικιωμένο άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω.

Την 1η Ιανουαρίου 2024, ο δείκτης ήταν 37,0%, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχαν λιγότεροι από 3 ενήλικες σε ηλικία εργασίας για κάθε ηλικιωμένο άτομο.

Στην Κύπρο, ο δείκτης ανέρχεται στο 28,6% από 27,8% το 2023, καταγράφοντας σταδιακή αύξηση από το 2019 που ήταν 25,8%.

Οι γαλλικές υπεράκτιες περιοχές Μαγιότ (6,1%) και Γουιάνα (13,8%), καθώς και το προάστιο Μπίεν στην Κοπεγχάγη της Δανίας (17,8%), είχαν τους χαμηλότερους δείκτες εξάρτησης ηλικιωμένων.

Η βελγική παράκτια περιοχή Arrondissement de Veurne είχε τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων (72,8%).

Οι Άλτο Τάμεγκα ε Μπαρόζο στη βόρεια Πορτογαλία (71,4%) και η Ευρυτανία στην κεντρική Ελλάδα (71,1%) ήταν οι μόνες άλλες περιοχές στην ΕΕ όπου ο δείκτης αυτός υπερέβαινε το 70%.

 

 

Tags

EurostatΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΕΡΓΑΣΙΑεργασίαΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα