Υδατικά έργα: Στο στόχαστρο η επάρκεια κονδυλίων για 46 έργα που εκκρεμούν

Την τελευταία ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το υδατικό, με τίτλο «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Κύπρο» για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αλλά και το επίπεδο ασφάλειας των φραγμάτων συζητά σήμερα η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής.

«Το σημαντικό είναι ότι είμαστε σε μία περιοχή που υπάρχει έντονη ξηρασία και χεροτερεύει η κατάσταση. Δεν είναι εύκολες οι λύσεις αλλά πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων», τόνισε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τον Άκη Κίκα, λειτουργό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αν και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδατων προγραμμάτισε πριν 10 χρόνια ένα 15ετές σχέδιο για υδατικά έργα, εντούτοις μετά από10 χρόνια μόνο τα 14 από τα 60 υλοποιήθηκαν. Σε αυτό το σημείο εξέφρασε τον προβληματισμό της Υπηρεσίας για το γεγονός ότι αν και υλοποιήθηκε μικρός αριθμός έργων, ξοδεύτηκε σχεδόν το μισό ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου Ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε για αυτά τα έργα. «Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το υπόλοιπο ποσό που έμεινε είναι αρκετό, για να ολοκληρωθούν όλα τα έργα», είπε.

Οι βουλευτές ζήτησαν από το ΤΑΥ να καταθέσει στη Βουλή αναλυτικά τα κόστη ανά έργο, ώστε να ξεκαθαρίσει η εικόνα.

«Αν το δούμε σε απόλυτους αριθμούς, ναι παρουσιάζεται μία μεγάλη διαφορά μεταξύ των έργων που έχουν προγραμματιστεί και των έργων που υλοποιήθηκαν. Αλλά υπάρχουν αρκετά έργα, τα οποία βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, όπως το έργο του αγωγού Βασιλικού – Λευκωσίας ή το έργο του Κοκκινόκρεμου. Όταν δώσουμε την αναλυτική κατάσταση, θα αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα του τι γίνεται με τα συγκεκριμένα έργα», είπε από την πλευρά της η Έλενα Φοινικαρίδου, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Άμεσα να παρουσιαστεί η υπουργός στη Βουλή, ζήτησε ο Κουλίας

Ο πρόεδρος τη Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας να μεταφέρει στην υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, το μήνυμα ότι πρέπει να παρουσιαστεί η ίδια στην Επιτροπή, για να δώσει εξηγήσεις για τα κενά που υπάρχουν στη διαχείριση του υδατικού και κυρίως για το ποσό των 8 εκατομμυρίων προς τους ΕΟΑ για τις απώλειες νερού, το οποίο τόσο ο ίδιος όσο και οι εκρόσωποι των ΕΟΑ χαρακτήρισαν μικρό. Σημείωσε ότι, αν και προσκλήθηκε τρεις φορές, η υπουργός δεν ανταποκρίθηκε ακόμα.