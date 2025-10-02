Συνάντηση Δημάρχου Πάφου με Βουλευτές του Ουγγρικού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν την Ελληνική και Σερβική Μειονότητα

Ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, είχε σήμερα συνάντηση με δύο Βουλευτές του Ουγγρικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι εκπροσωπούν εθνικές μειονότητες της χώρας: τον κ. Λαοκράτη Κοράνη, εκπρόσωπο της Ελληνικής μειονότητας, και τον κ. Alexov Lyubomir, εκπρόσωπο της Σερβικής μειονότητας.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα και επικεντρώθηκε σε ζητήματα παιδείας και εκπαιδευτικών συνεργασιών, με στόχο την προώθηση ανταλλαγών γνώσεων και καλών πρακτικών. Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στο πλαίσιο που διαμορφώνει το Σύνταγμα της Ουγγαρίας για τη συμμετοχή των μειονοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Αναδείχθηκε, μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο η συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους δίνει τη δυνατότητα στις μειονότητες να βιώνουν στην πράξη την αρχή της συμπεριληπτικότητας και να συμβάλλουν ουσιαστικά στο νομοθετικό γίγνεσθαι της χώρας.

Ο κ. Λαοκράτης Κοράνης αποτελεί γνωστό και σταθερό φίλο του Δήμου Πάφου και του Δημάρχου προσωπικά, με γνωριμία που ξεκινά εδώ και μία δεκαετία και έχει καλλιεργήσει στενούς δεσμούς συνεργασίας.

Η σημερινή συνάντηση έδωσε, επίσης, την ευκαιρία στον Δήμαρχο να γνωρίσει και τον κ. Alexov Lyubomir, ο οποίος συνεργάζεται στενά με τον κ. Κοράνη, στο πλαίσιο των ιστορικά φιλικών σχέσεων που συνδέουν την Ελληνική και τη Σερβική μειονότητα στην Ουγγαρία.

Η συνάντηση ανέδειξε, τέλος, τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας που διατηρεί ο Δήμος Πάφου με προσωπικότητες και θεσμούς εκτός Κύπρου, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τον ρόλο της πόλης ως γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας.