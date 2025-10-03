Ρεκόρ παραγωγής για την κυπριακή υδατοκαλλιέργεια το 2024 λέει το Τμ. Αλιείας

Ρεκόρ παραγωγής του κυπριακού τομέα υδατοκαλλιέργειας καταγράφηκε το 2024, με παραγωγή 9,054 τόνων προϊόντων υδατοκαλλιέργειες, συνολικής αξίας 53 εκ. ευρώ, σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η υδατοκαλλιέργεια, ως βασικός πυλώνας της γαλάζιας οικονομίας, είναι αναπόσπαστο μέρος του εθνικού αλιευτικού τομέα και αποτελεί μια πολύ σημαντική δραστηριότητα του ευρύτερου τομέα πρωτογενούς παραγωγής με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ παράλληλα συνεισφέρει σημαντικά στη διασφάλιση της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας.

Τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αποτελούν πέραν του 85%, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία, της συνολικής εθνικής παραγωγής αλιευτικών προϊόντων και είναι το τρίτο πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν σε αξία από τον ευρύτερο κυπριακό γεωργικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, με ετήσιες εξαγωγές που ανέρχονται σε πέραν των € 40 εκατ.

Σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, η υδατοκαλλιέργεια στη Κύπρο αποτελεί μια δραστηριότητα που τα τελευταία 15 χρόνια παρουσιάζει μέση ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 3-4% και συνεισφέρει σημαντικά ως προς την επίτευξη των στόχων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πολιτικών και Στρατηγικών, όπως της Γαλάζιας Ανάπτυξης, της ανάκαμψης της οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», της Εθνικής Στρατηγικής για Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας, της στήριξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και το Κλίμα και της στήριξης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

"Ο κυπριακός τομέας υδατοκαλλιέργειας, παρόλες τις προκλήσεις των τελευταίων χρόνων φαίνεται όχι μόνο να έχει ανακάμψει, αλλά έχει καταφέρει να επανέλθει σε σημαντική αναπτυξιακή πορεία με όλα τα συνεπακόλουθα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη για τη χώρα μας", καταλήγει το ΤΑΘΕ στην ανακοίνωσή του.

