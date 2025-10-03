Η 14η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Διαχείρισης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων

Τι είναι τα ηλεκτρονικά απόβλητα; Είναι τα διάφορα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που απορρίπτονται μετά τη χρήση. Αυτά περιλαμβάνουν:

Μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως ψυγεία, καταψύκτες και πλυντήρια ρούχων.

Μικρές οικιακές συσκευές, όπως ηλεκτρικές σκούπες, φρυγανιέρες και ζυγαριές.

Εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπως φορητοί υπολογιστές, τηλέφωνα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας.

Καταναλωτικά είδη, όπως τηλεοράσεις, βιντεοκάμερες και ραδιόφωνα.

Άλλες κατηγορίες, όπως φωτιστικά είδη, ηλεκτρικά εργαλεία και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Ποια είναι η WEEE Cyprus; Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στρατηγικό στόχο τη συλλογή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) συμβάλλοντας στην προστασία της υγείας των πολιτών, στην αειφόρο ανάπτυξη και στη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία.

Αναλαμβάνοντας τη συλλογή και ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, από την ίδρυσή της το 2009 η WEEE Cyprus έχει ανακυκλώσει πέραν των 31.000 τόνων. Με την κατάλληλη επεξεργασία, όλα τα υλικά αρχίζουν ένα νέο κύκλο ζωής προστατεύοντας και το περιβάλλον. Η συμβολή του κοινού στην προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητη.

Γιατί να ανακυκλώνουμε; Παρόλο που τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λιγότερο από το 40% ανακυκλώνεται.

Μεταφέροντας τις παλιές και όσες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές δεν χρειαζόμαστε για ανακύκλωση:

Μειώνουμε τον όγκο των αποβλήτων που καταλήγουν σε χωματερές.

Εμποδίζουμε τυχόν επιβλαβή/επικίνδυνα αέρια και ουσίες που μπορεί να περιέχουν οι συσκευές από το να εισχωρήσουν στο έδαφος και να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

Πολύτιμα υλικά που κρύβουν μέσα τους μετατρέπονται από "απόβλητα" σε "πρώτες ύλες" που, αφού απομονωθούν με ασφάλεια και τύχουν ειδικής επεξεργασίας, ξαναμπαίνουν στον κύκλο παραγωγής και επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων προϊόντων.

Μειώνουμε την ανάγκη εξόρυξης πρώτων υλών, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους.

Διασφαλίζουμε έναν βιωσιμότερο πλανήτη, προστατεύοντας το περιβάλλον.

Πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε μια ηλεκτρική/ηλεκτρονική συσκευή;

Την παραλαβή και μεταφορά των μεγάλων συσκευών για ανακύκλωση, την αναλαμβάνει η εταιρεία από την οποία θα αγοράσουμε τις καινούριες συσκευές.

Αφήνουμε τις μικρές συσκευές (συσκευές που η μέγιστη διάστασή τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκ.) στα ειδικά πλαστικά παλετοκιβώτια που έχουν τοποθετηθεί σε καταστήματα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών σε όλη την Κύπρο.

Η σχετική λίστα με τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τα σημεία συλλογής βρίσκονται στο www.weeecyprus.com.cy