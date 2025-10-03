Καταγγελίες στην ΑΔΙΠΑ από διαδηλωτές για προπηλακισμούς έξω από το ΥΠΕΞ - Απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Αστυνομίας

Σε καταγγελίες στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΔΙΠΑ) θα προχωρήσουν οι διαδηλωτές, μετά τη βίαιη διάλυση της διαμαρτυρίας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενάντια στην αναχαίτιση του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ. Η Αστυνομία από πλευράς της, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα αναφέρει ότι επειδή οι διαδηλωτές δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις «τα μέλη μας παρενέβησαν χρησιμοποιώντας ανάλογη βία και χρήση ατομικού σπρέι, αφού στην προσπάθεια απώθησης των συμμετεχόντων, δέχθηκαν σπρωξίματα και αντίσταση».

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ μέλος της ομάδας Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα Κύπρου, που απηύθυνε το κάλεσμα για τη διαμαρτυρία, οι διαδηλωτές θα καταγγείλουν προπηλακισμούς από πλευράς μελών της αστυνομικής δύναμης, καθώς και τη χρήση σπρέι που προκάλεσε τσούξιμο στα μάτια και στο δέρμα τους, ενώ, όπως υπογραμμίζουν, η διαδήλωση ήταν ειρηνική και η επίθεση που δέχθηκαν απρόκλητη.

Η Κορίνα Δημητρίου, εκπρόσωπος-νομικός της Ομάδας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ότι μέλη της Αστυνομίας επικαλέστηκαν παραβίαση του νέου νόμου για τις διαδηλώσεις ως λόγο για την επέμβασή τους. Η ίδια ανέφερε ότι ο νόμος δεν απαγορεύει τις έκτακτες, άνευ προειδοποίησης διαδηλώσεις, όταν αφορούν έκτακτα γεγονότα, όπως ήταν η αναχαίτιση του ανθρωπιστικού στολίσκου από το Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι οι διαδηλωτές δεν είχαν λάβει καμία ενημέρωση ή επισήμανση για περιορισμούς, ούτε τους ζητήθηκε να μείνουν σε μία λωρίδα του δρόμου, ώστε να δικαιολογείται η επέμβαση της Αστυνομίας για απομάκρυνσή τους.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι θύματα της εκτόξευσης σπρέι πιπεριού έπεσαν και μέλη της τροχαίας, κάτι που είπαν στους διαδηλωτές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν, όταν οι διαδηλωτές ζήτησαν βοήθεια για να απομακρύνουν την καυστική ουσία από πάνω τους.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι μεταξύ των διαδηλωτών που προπηλακίστηκαν ήταν και ο Νεοκλής Συλικιώτης, πρώην Υπουργός, Βουλευτής και Ευρωβουλευτής και στέλεχος του ΑΚΕΛ, εκφράζοντας την άποψη ότι για να μην γίνει σεβαστή η ιδιότητά του, πιθανόν τα μέλη της δύναμης που ενεργούσε να μην τον αναγνώρισαν και προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι «δεν ήταν κυπριακής καταγωγής», καθώς κάποιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για αστυνομικούς που μιλούσαν σπαστά ελληνικά ή αγγλικά.

«Θα καταγγείλουμε στην ΑΔΙΠΑ, χωρίς πάρα πολλές ελπίδες, γιατί δεν είχαμε και την καλύτερη εμπειρία», ανέφερε στο ΚΥΠΕ η κ. Δημητρίου, προσθέτοντας ότι μετά από καταγγελίες που έγιναν για τη στάση αστυνομικών σε άλλες διαδηλώσεις, οι διαδηλωτές δεν μπόρεσαν να πάρουν ποτέ το πόρισμα της διερεύνησης, αν και το ζήτησαν. «Για την τιμή των όπλων θα καταγγείλουμε, γιατί οι θεσμοί πρέπει να ελέγχονται, διαφορετικά αδρανούν και ατροφούν», πρόσθεσε η κ. Δημητρίου.

Η ίδια ανέφερε ότι το θέμα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την ερχόμενη Δευτέρα, η οποία θα εξέταζε την έκθεση του ΟΑΣΕ που αφορά στον νέο νόμο για τις διαδηλώσεις. «Έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στη Βουλή για να δράση αποτελεσματικά, παρά στην ΑΔΙΠΑ», κατέληξε η κ. Δημητρίου.

Όποιος θεωρεί ότι χρησιμοποιήθηκε δυσανάλογη βία, να υποβάλει γραπτή καταγγελία, λέει ο Ν. Λοϊζίδης

«Εάν κάποιος θεωρεί ότι χρησιμοποιήθηκε δυσανάλογη βία, δικαιούται να υποβάλει γραπτώς τις δικές του καταγγελίες», ανέφερε ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, απαντώντας στο κατά πόσο εκτιμά ως απαραίτητη τη χρήση χημικών από την αστυνομία κατά τη διάλυση της διαδήλωσης της Πέμπτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν και ότι οι διαδηλώσεις δεν τυγχάνουν χειρισμού από την Αστυνομία με κριτήριο το περιεχόμενό τους, αλλά με κριτήριο την ασφάλεια. Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για καταγγελίες που κάνουν λόγο για απρόκλητη βία, είπε ότι ζητήθηκε από τους διαδηλωτές την ώρα που βρίσκονταν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, να μετακινηθούν στο πεζοδρόμιο.

Σε ερώτηση σε ποιον δόθηκε η σύσταση για τη μετακίνηση των διαδηλωτών, δεδομένου ότι η διαμαρτυρία ήταν έκτακτη, επομένως δεν είχε προηγηθεί η διαδικασία για ορισμό υπευθύνου και κοινοποίησή του στην Αστυνομία, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι «υπήρχε οργανωτής, πρώην πολιτικός, που εμφανίζεται σε βίντεο να οργανώνει τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί για να μη φύγουν από το σημείο, αλλά όταν φτάνει η αντιοχλαγωγική αναχωρεί από το σημείο».

Ο κ. Λοϊζίδης δεν θέλησε να κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε, επιφυλάχθηκε όμως, όπως είπε, να δημοσιεύσει το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, καθώς και τη φωτογραφία του. Ερωτηθείς αν καταλογίζει στο πρόσωπο αυτό το ότι εξέθεσε τους διαδηλωτές σε κίνδυνο, απάντησε θετικά.

Τέλος, ο κ. Λοϊζίδης κάλεσε όσους έχουν καταγγελίες να τις υποβάλουν γραπτώς, ενώ πρόσθεσε πως οι συντεχνίες θα αναλάβουν για τα μέλη τους «αυτά που πρέπει, όταν πρέπει». Έστειλε μήνυμα, όπως είπε, σε αυτούς που θα υποβάλουν καταγγελίες, ότι δεν υπάρχουν αλλοδαποί στο αστυνομικό σώμα.

Το ΚΥΠΕ ζήτησε σχόλιο για τα προαναφερθέντα, τόσο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όσο και από τη Διεύθυνση της Αστυνομίας, χωρίς ανταπόκριση μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης της είδησης.

Απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Αστυνομίας οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας

Οι διοργανωτές της χθεσινής διαδήλωσης, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, απορρίπτουν «την αφήγηση της Αστυνομίας ότι επιδίωκε απλώς να αποκαταστήσει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων», σημειώνοντας ότι «σε μια ημέρα παγκόσμιων κινητοποιήσεων για τη Γάζα, απαιτούμε από τις αρχές να σεβαστούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαμαρτυρία και να διαλύσουν κάθε αμφιβολία για την ουδετερότητά τους».

Καταδικάζοντας «τη δυσανάλογη και βίαιη αντίδραση της Αστυνομίας», κάνουν λόγο για «απρόκλητες πράξεις βίας που υπέστησαν οι διαδηλωτές», αλλά και για «αδιάκριτη χρήση χημικών σπρέι ερεθιστικών ουσιών κατά άοπλων συμμετεχόντων», λέγοντας ότι αυτό συνιστά «σοβαρή κατάχρηση εξουσίας» και υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ειρηνικό χαρακτήρα της διαδήλωσης.

«Η Αστυνομία δεν προχώρησε σε καμία εκτίμηση κινδύνου, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια ανυπεράσπιστων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά και ηλικιωμένοι, και ενήργησε αυτόνομα χωρίς επικοινωνία με τους διοργανωτές και χωρίς να εκφράσει την πρόθεσή της να κλιμακώσει την παρέμβασή της, αιφνιδιάζοντας τους πάντες, όπως τεκμηριώνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Τέτοιες πράξεις όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών αλλά και υπονομεύουν τα θεμέλια της εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και δημόσιων αρχών», επισημαίνουν.

«Ήταν άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών», αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι οι διαμαρτυρόμενοι απέκοψαν τις δύο λωρίδες τροχαίας κίνησης στον δρόμο μπροστά από το Υπουργείο Εξωτερικών «θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο και ταυτόχρονα παρακωλύοντας την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή». Σημειώνει, δε, ότι έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί διοργανωτής – που δεν ήταν ορισμένος, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της διαμαρτυρίας - για να γίνουν διαβουλεύσεις, κάτι που δεν κατέστη δυνατό.

Ακολούθως, αναφέρει ότι, επειδή οι διαδηλωτές δεν μετακινήθηκαν στο πεζοδρόμιο, κατόπιν συστάσεων των μελών της αστυνομίας, «κλήθηκαν ενισχύσεις για αποκατάσταση της τάξης, αφού πλέον ήταν άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας προσθέτει ότι, επειδή οι διαδηλωτές δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις «τα μέλη μας παρενέβησαν χρησιμοποιώντας ανάλογη βία και χρήση ατομικού σπρέι, αφού στην προσπάθεια απώθησης των συμμετεχόντων, δέχθηκαν σπρωξίματα και αντίσταση».

Η Αστυνομία σημειώνει, επίσης, ότι η διαμαρτυρία «είχε προγραμματιστεί χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση της Αστυνομίας», επιβεβαιώνει, όμως, ότι «η συγκεκριμένη διαμαρτυρία εμπίπτει στις πρόνοιες της “αυθόρμητης ή έκτακτης ειρηνικής συγκέντρωσης”». Αναφέρει, επίσης, ότι αν και ήταν αυθόρμητη συγκέντρωση, θα μπορούσε και επιτόπου στον χώρο της διαμαρτυρίας να οριζόταν «συγκεκριμένος διοργανωτής για σκοπούς συντονισμού και συνεργασίας».

Σημειώνει, ακόμα, ότι αρχικά «η Αστυνομία ανταποκρίθηκε με μικρό αριθμό μελών της, με σκοπό τη διατήρηση της τάξης, αφού δεν ήταν ενήμερη ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων». Ακολούθως, αναφέρει, «μαζεύτηκαν περίπου 150-200 άτομα και απέκοψαν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο και ταυτόχρονα παρακωλύοντας την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Αστυνομία σέβεται απόλυτα το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο όμως πρέπει να εκδηλώνεται με τρόπο που να μην επηρεάζει δικαιώματα τρίτων, να μην θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και να μην διαταράσσει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια», καταλήγει η ανακοίνωση.