Ξήλωσαν κύκλωμα λαθροθηρίας-Δίκτυα, όπλα και εκατοντάδες άγρια πτηνά στα χέρια της Αστυνομίας

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν σήμερα το πρωί έρευνα με δικαστικό ένταλμα στην οικία 41χρονου στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και σε περιφραγμένο χώρο στην επαρχία Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν στην οικία στην επαρχία Λευκωσίας και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, πέντε δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, 952 νεκρά άγρια πτηνά και 817 πλαστικά άσπρα δοχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για συσκευασία των άγριων πτηνών. 

Στον περιφραγμένο χώρο στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έντεκα στημένα δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, πάνω στα οποία υπήρχαν 297 άγρια πτηνά, εκ των οποίων τα 149 ήταν νεκρά και τα 147 ήταν ζωντανά και απελευθερωθήκαν, καθώς και δύο μιμητικές μηχανές οι οποίες παρήγαγαν μιμητικους ήχους άγριων πτηνών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντός του περιφραγμένου χώρου εισήλθε 42χρονος, ο οποίος φορούσε κουκούλα και στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει. Αφού ακινητοποιηθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, ερευνήθηκε και στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν εντός οχήματος που φέρεται να οδηγούσε προηγουμένως ο 42χρονος και κατασχέθηκαν μονόκαννο κυνηγετικό, 181 πλήρη φυσίγγια δίκαννου κυνηγετικού, δύο μιμητικές συσκευές και δύο σκοτωμένα άγρια πτηνά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανακόπηκε έξω από τον περιφραγμένο χώρο,  όχημα ιδιοκτησίας 44χρονου, εντός του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 30 πλήρη φυσίγγια Δίκαννου Κυνηγετικού και τρία μαχαίρια και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Η Υπηρεσία Θήρας αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση εξωδίκων για τα αδικήματα που αφορούν τον Περί Άγριων Πτηνών, Νόμο.  

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τους Αστυνομικούς Σταθμού Πέρα Χωρίου και Κοφίνου.

 

 

 

