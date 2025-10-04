26χρονος σε σοβαρή κατάσταση μετά από τροχαίο στο Φρέναρος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται 26χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην επαρχία Αμμοχώστου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φώτη Πίττα, στο Φρέναρος, όταν – κάτω από συνθήκες που διερευνώνται – ο 26χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Ο νεαρός εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα σε θωρακικούς σπονδύλους και πλευρά, καθώς και κάταγμα θώρακα και πνευμονικές θλάσεις. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατείται για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Τα αίτια του τροχαίου διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας.

